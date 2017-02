Pecková si Slavii do semifinále nepřála, teď ji čeká souboj s tankem

„Naposledy jsme se v lize i navzájem bránily. Krystal sice není tak vysoká, ale je hodně atletická a má i dobrou, prakticky nebranitelnou střelu, protože dává míč hodně za hlavu. My se na ni připravovaly, ale stejně nám dala 19 bodů, z toho devět ze šestek. Musíme se snažit ji ubránit čistě a určitě si budeme pomáhat,“ varuje pivotka Tereza Pecková na dálku svou pražskou sokyni se zkušeností z WNBA.

„Já sama to proti ní mám těžké na doskoku, navíc ona má hodně rychlý první krok při nájezdu, ale tam by měl vždy být někdo na výpomoc,“ dodává největší opora KP, zažívající minimálně podle čísel kariérní sezonu s průměry 17 bodů, 6 doskoků a 42procentními trojkami.

„Dobré sezony jsem měla i v Žabinách, ale jsem ráda, že se mi daří a doufám, že to vydrží až do play-off. To je pro KP dosud nějak zakleté, protože v něm vždycky, třeba i po dobré základní části, nastane nějaký výbuch. Doufám, že to letos konečně prolomíme. Pokud by to skončilo medailí, byla bych šťastná,“ přiznává 29letá vicemistryně světa.

Nejdřív však přijde na řadu jiný vrchol - pohárové Final 4. A na trofej z tohoto turnaje si při absenci USK Praha a vyřazení loňských finalistů z Nymburka a Hradce Králové brousí zuby téměř všichni účastníci. Samozřejmě včetně KP Brno.

„Původně, když jsme v pavouku soutěže šly na Hradec, jsme si říkaly, že by byl vůbec úspěch se do Final 4 dostat. Samozřejmě tím, že chybí USK, cítíme, že šance vyhrát pohár tam je. Navíc už teď jsou z kola ven Hradec i Nymburk, proto všechny čtyři týmy mají docela velkou šanci. A my bychom pohár určitě získat chtěly,“ neskrývá střelecky disponovaná podkošová hráčka.

Jedním dechem však dodá, že Slavii si její celek přál v semifinále ze všech nejmíň. Na Trutnov nebo domácí brněnský Handicap by si věřil víc.

Pravda, v hlavním městě Brňanky se Slavií padly o deset. Doma však triumfovaly o 21. „Jenže to jsme se utrhly až v poslední čtvrtině. Byly jsme nervózní, protože jsme věděly, že potřebujeme vyhrát o víc než o deset. A stejně nervózní to bude i teď. Přesto doufám, že to bude dobrý zápas a jeho důležitost nás donutí k ještě lepšímu výkonu.“

Sama Pecková ve zmíněných vzájemných zápasech zajistila 14 a 26 bodů a je proto nasnadě, na koho se bude soustředit pozornost Pražanek. „Slavie hodně zdvojuje pod košem, a proto pak budou volné jiné naše hráčky. Soupeř je v obraně nepříjemný, minule nás zaskočil i zónou a na tu se musíme nachystat, abychom z toho zase nezačaly panikařit.“

KP po slabším začátku sezony mocně finišuje a stále bojuje dokonce o druhé místo po základní části ŽBL, což by se ještě v létě nečekalo.

„Na začátku jsme se potýkaly s tím, že tým byl celý nový, zvykaly jsme si na sebe a vůbec nám to nešlo. Teď už jsme se víc sehrály a hrajeme, na co máme. Pokud takhle budeme hrát dál, mohla by z toho být i medaile, ale nechci to zakřiknout a taky věřím, že se nám vyhnou zranění.“

KP, ke kterému se před pěti lety vrátil kouč Marian Svoboda, se vedle průměru téměř 39 doskoků pyšní především vysoce aktivním skóre (v průměru 84 ku 63).

„Oproti začátku sezony, kdy jsme dávaly strašně málo bodů, se to o dost zlepšilo listopadovým příchodem pivotky Steph Madden, které se v silovosti málokdo v lize vyrovná. Zvedl se náš útočný doskok, soupeři se na ni musí zaměřit a ona pak při zdvojení může uvolňovat ostatní,“ chválí posilu Pecková.

Teď už zbývá jen vypořádat se s brzkým nedělním startem. Hraje se už od 14 hodin. „Nebude tak žádný oběd, spíš větší snídaně. Ten čas je zvláštní, aspoň ale nemusíme nikam cestovat. A já možná budu hrát dřív radši. Naopak mi to vůbec nevyhovovalo ve Francii, kde se hraje třeba až v osm večer a celý den se na to čeká.“