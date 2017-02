Brněnské pohárové finále? Los nebyl proti. Co na to soupeřky?

Basket

Zvětšit fotografii KP Brno (v zeleném) postoupilo na Fina Four přes Hradec Králové. | foto: Martin Veselý, MAFRA

dnes 16:40

Brněnské pohárové finále může být tématem hovorů mezi basketbalovými fanoušky v jihomoravské metropoli. Páteční los Nilfisk Final Four totiž oba zástupce druhého největšího města České republiky poslal do rozdílných semifinále. Jenže KP Brno i Handicap Brno budou mít cestu do finále obtížnou.

BLK Slavia Praha i Lokomotiva Trutnov si na brněnské Rosničce budou připadat jako opravdoví hosté. Oba jejich semifináloví soupeři budou moct spoléhat na podporu svých fanoušků. Los do prvního semifinále proti sobě svedl téměř domácí KP Brno a BLK Slavia Praha. Pikantnímu souboji dodá na náboji fakt, že oba celky aktuálně bojují o druhé místo v ŽBL a tím i o co nejvýhodnější postavení pro play-off. KP Brno po rozpačitém úvodu sezony zařadilo vyšší rychlostní stupeň a předvádí velkou stíhací jízdu za předními příčkami v tabulce. Brňanky navíc postoupily i do Final 4 evropského poháru CEWL (Středoevropská liga), takže stále mohou myslet na velké úspěch na všech třech frontách. Jenže i BLK Slavia prožívá vydařenou sezonu. Na třetím místě tabulky má pět proher, stejně jako druhé hradecké Lvice či KP Brno na pátém místě. Další pikantností je, že oba soupeři na sebe narazí už v sobotu v rámci ŽBL. V prvním vzájemném střetnutí v lize se na domácí palubovce radovala Slavia po výhře o deset bodů. Druhé semifinále na Rosničce obstarají domácí hráčky Handicapu Brno, které vyzvou příjemné překvapení letošní sezony Lokomotivu Trutnov. Tým, který se v létě potýkal s existenčními problémy, čerpá z kombinace zkušených hráček a talentovaného mládí. Východočešky už vyhlížejí play-off ŽBL a na sedmém místě tabulky ztrácejí jediný bod na svého semifinálového soupeře pro Nilfisk Final Four. Handicap měl raketový začátek sezony, jenže střední pasáž se Brňankám příliš nepovedla a ztratily tak kontakt s nejužší špičkou soutěže. Ani šesté místo v tabulce však není zklamáním pro nově budovaný tým. Už nyní je jasné, že celek z Rosničky nezopakuje loňské umístění před branami play-off. Navíc má v domácím prostředí šanci na pohárový úspěch. To by při rostoucí formě posledních týdnů nemuselo být nereálné. Finálový turnaj začíná v neděli 26. února semifinále od 14 a 17 hodin a medaile budou rozdány po pondělních zápasech (15 a 18 hodin). Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketpro.