Řecká krev pro českou reprezentaci řádí na Twitteru i na hřišti

Pátý lednový den slaví téměř dvoumetrové křídlo šestnáctiny, ale od svého přestupu do nymburské Basketbalové akademie na sebe už několikrát upozornil.

Naposledy zazářil na konci kalendářního roku, kdy byl nejlepším českým střelcem na tradičním turnaji olympijských nadějí. Také díky jeho příspěvku nakonec Češi tradiční klání s Maďarskem, Slovenskem a Polskem ovládli.

„Celý turnaj beru jako pozitivní zkušenost. Je to něco jiného než český basket. Hodně jsme se naučili z evropského pojetí,“ chrlil ze sebe první dojmy z ostré konkurence. V dresu reprezentace do 15 let si totiž vloni mohl zkusit „jen“ zápasy proti Slovensku.

I to ale podle něj mělo vliv na současnou formu a pohodu mladých reprezentantů: „Myslím, že se tým skládá z dobrých kluků herně i lidsky. Hodně si rozumíme i mimo hřiště, umíme se nabudit, pomoct si.“

Hned na začátku reprezentační sezony si nedává nízké cíle. Se svými spoluhráči chce český národní tým do 16 let vrátit do evropské divize A.

„Máme dobrý ročník. Překvapili jsme, jak jsme hráli dobře,“ vzpomíná na vítězný závěr roku. První místo brali Češi i přes úvodní porážku s Polskem, kde jim nevyšel hlavně vstup do zápasu. „Začátek prvního zápasu nám sice utekl, ale v další fázi turnaje už jsme byli lepší než soupeři,“ tvrdí autor 37 bodů ve třech utkáních.

Jak se stane, že nejpilnějším skórerem českého národního týmu je hráč nosící na zádech na první pohled řecké příjmení? „Jsem Čech. Narodil jsem se v České republice. Můj taťka je Řek a já jsem po něm dostal jméno,“ vysvětluje Nikolaos. „Občanství mám pouze české. V Řecku nebydlím, takže to řecké nemám zařízené.“

Český mládežnický reprezentant Nikolaos Noumeros přebírá cenu pro nejlepšího střelce svého týmu na Turnaji olympijských nadějí.

Čeští basketbaloví fanoušci tak nemusejí mít strach, že by talentovaný hráč prchl za kopečky ucházet se o reprezentační dres země svého otce.

„Ne, ne, na to jsem ještě mladý. Navíc neumím řeč. Nic takového neplánuji,“ ujišťuje. Řecko je ale pochopitelně jeho srdci blízké. A basketbal v tom hraje svou roli: „Mám ho rád, protože tam bydlí taťka a je tam moře. Navíc je to dobrá basketbalová země.“

Pokud si udrží formu a přístup, budeme se s Nikolaosem Noumerosem v českém dresu setkávat čím dál častěji. To je dobrá zpráva nejen pro basketbalové fajnšmekry.

Mladý basketbalista totiž jde s dobou a na svém twitterovém účtu dává nahlédnout do pozadí českého i nymburského týmu. Na paškále se často ocitnou jeho spoluhráči, kteří nedopatřením z úst vypustí moudro vhodné k vytesání do kamene.

„Kamarádi v týmu mají také Twitter a posílají tam podobné zážitky, tak jsem se k nim přidal. Když mě něco překvapí, tak to sdílím,“ směje se.

Podle vlastních slov ani nepotřebuje k ruce zápisník, kam by si své budoucí příspěvky zapisoval: „Většinou je to nějaká krátká větička, takže si to zapamatuji.“

V tom případě ale musí počítat i s odvetou namířenou na jeho vlastní adresu. „Normálně si ze sebe děláme srandu na trénincích a teď i na Twitteru. A když se u někoho v příspěvku objevím já? Jsem v pohodě, to je jasné,“ culí se.

Nikolaos Noumeros (Twitter) @Greek_freak7 "Nejsem moc spokojený se svým týmem U17 , vůbec to nenahravají, lepší je když to vystřelím já" Luboš Kovář 2016 odpovědětretweetoblíbit

První rázný krok v jeho kariéře přišel s přesunem z rodné Jihlavy do Nymburka. „Basketbalová akademie v Nymburce je asi to nejlepší, co v Česku je. Pro můj vývoj v basketbalu i ve škole je to důležité,“ přemítá.

Začaly se totiž dostavovat úspěchy. O těch prvních reprezentačních již byla řeč. Na konci loňské sezony se stal nejužitečnějším hráčem českého šampionátu hráčů do 15 let, když Nymburku pomohl do finále.

Český výběr do 16 let se raduje z prvenství na Turnaji olympijských nadějí.

Přesto je na samém začátku své basketbalové kariéry. Kam až by mohla jeho kroky dovést? „Zatím se to těžko určuje. Chtěl bych v basketu pokračovat i po mládežnických kategoriích a hrát za muže. Záleží také na škole. Třeba kdyby vyšla americká univerzita,“ odhaduje Nikolaos.