Černohorec proti Černohorcům? Kdepak. Miliony od Chicaga jsou víc

Když Španělé přivítali do svého kádru před posledním evropským šampionátem rodáka z Podgorice, byla to velká sláva.

Už tak nabitý tým získal do svého středu hráče, který měl za sebou slibnou nováčkovskou sezonu v Chicago Bulls a v předchozích letech patřil do nejlepší pětky španělské ACB ligy i Euroligy. Za své výkony v dresu Realu Madrid byl dokonce zvolen nejužitečnějším hráčem ACB.

„Přišel jsem do Španělska jako velmi mladý a bojoval jsem o šanci v prvním týmu Realu Madrid. To pro mě jako Černohorce bylo velmi složité, protože Španělsko má omezení pro cizince. Tím pádem jsem neměl v týmu se skvělými hráči z USA šanci. Zeptali se mě ale, jestli chci reprezentovat Španělsko, a já to vzal,“ vysvětluje svůj přestup.

Španělé pro Eurobasket Rozehrávači: Ricky Rubio, Sergio Llull, Sergio Rodriguez, Guillem Vives Křídla: Juan Carlos Navarro, Álex Abrines, Fernando San Emeterio, Xavi Rabaseda, Joan Sastre Pivoti: Pau Gasol, Marc Gasol, Pierre Oriola, Willy Hernangómez, Juancho Hernangómez, Ilimane Diop, Sebastian Saiz Trenér: Sergio Scariolo

Mirotič hrál za Španělsko na dvou evropských šampionátech dvacetiletých, kde získal bronz a zlato, a po čtyřech letech se objevil i v seniorské reprezentaci.

Prototyp moderního pivota s dobrou střelbou z dlouhé vzdálenosti se okamžitě v národním týmu chytil a s více než 12 body na utkání se stal jednou z klíčových postav Španělů na jejich předloňské cestě za evropským titulem.

Ve své druhé sezoně v Chicagu se po odchodu defenzivního specialisty Toma Thibodeaua a příchodu mladého trenéra Freda Hoiberga dostal do základní pětky a ukazoval posun kupředu, ale v lednu 2016 dostal akutní zánět slepého střeva a zbytkem sezony se protrápil.

V létě pomohl Španělům k bronzu na olympiádě v Riu, to už ale v NBA kolovaly fámy, že v Chicagu panuje vzájemná nespokojenost. Mirotičovi se nelíbil herní systém kouče Hoiberga, vedení Bulls zase malé zlepšení po slibné úvodní sezoně.

Ještě v lednu letošního roku se Mirotič dušoval, že na šampionátu hrát bude, pokud ho kouč Sergio Scariolo nominuje, a že se těší hlavně na setkání s Černou Horou v základní skupině.

„Hrát proti mé vlasti bude velmi zvláštní. Bude to velmi emotivní, ale moc se na to těším. Už jsem proti Černé Hoře hrál na šampionátu dvacetiletých a bylo to velmi složité. Nakonec jsme ale vyhráli a já na to pozapomenul. Teď na seniorské úrovni by to bylo ještě trochu jiné, ale moc se těším,“ vysvětloval tehdy pro web FIBA Mirotič.

Španělský pivot Nikola Mirotič (vpravo) zakončuje přes Nicolase Batuma z Francie.

Nedávno skončená sezona NBA však s šestadvacetiletým pivotem pořádně zamávala. Skvělé výkony prokládal velmi slabými, trápil se v obraně a při doskakování a Bulls ho dokonce na několik zápasů vyřadili ze sestavy.

Po skončení ročníku se stal chráněným volným hráčem, což znamená, že Bulls mohou vyrovnat nejvyšší nabídku, kterou Mirotič dostane, a ve svém týmu ho tím pádem udrží. Během divokého přestupového léta však má zatím Mirotič o zájemce nouzi. Právě kvůli nejisté budoucnosti se nakonec rozhodl odhlásit z národního týmu.

„Dnešek je pro mě těžkým dnem. Společně s FEB (Španělská basketbalová federace) jsme se dohodli, že nebudu v týmu pro Eurobasket 2017. Hrát za tento tým je pro mě velká čest a doufám, že jsem si uchoval šanci nastoupit za něj v budoucnu. Vím, že bych v této situaci nedával týmu všechno, a proto by nebylo férové zabírat místo někomu dalšímu. Držím vám palce na Eurobasketu. Vím, že budete skvělí,“ napsal Mirotić na svůj twitter.

Podle prohlášení z tábora Bulls to však vypadá, že mu celek NBA nedal ohledně účasti na šampionátu moc na výběr.

„Je to v lize časté dilema. Mezinárodní hráči často na léto odjíždí na akce s národním týmem. Niko si to minulý rok moc užil, získal bronz na olympiádě, ale pro nás ztratil čas, který mohl strávit v posilovně, nebo na tréninku s našimi trenéry,“ nechal se slyšet John Paxson, viceprezident Bulls.

Pokud se Mirotič nedohodne na nové smlouvě, podepíše takzvanou qualifying offer v hodnotě 7,2 milionů, zůstane v Chicagu a po příští sezoně se stane volným hráčem.

Ztráta šikovného zakončovatele není jedinou kaňkou na přípravě obhájců evropského titulu. Slavnému kouči Scariolovi bude stoprocentně chybět Rudy Fernández. Dlouholetou oporu reprezentace a Realu Madrid souží zranění zad.

I tak ale Španělé nebudou postrádat kvalitu, protože v sestavě mají hvězdy Marca a Paua Gasoly, Juana Carlose Navarra, Sergia Rodrigueze, Rickyho Rubia, Sergia Llulle, Willyho Hernangómeze nebo Álexe Abrinese.

Nejen Černohorci, ale také česká reprezentace se má před zářijovým soubojem v rumunské Kluži nač těšit.