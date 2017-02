Sedmnáctiletá sjezdařka z východních Čech přitom původně měla mnohem skromnější cíl, chtěla skončit do 25. místa. Po prvním kole ale byla čtvrtá a v druhém jí k posunu na medailové pozice pomohla chyba Slovinky Živy Otoničarové.

„Je to můj největší úspěch, absolutně jsem nečekala, že by mohl přijít. Jsem překvapená nejvíc, jak to jde,“ řekla Bubáková na webu ČOV.