Šampion Rosberg chce jako manažer pomoci Kubicovi zpátky do formule 1

Motorsport

Další 4 fotografie v galerii Nico Rosberg z Mercedesu se raduje z výhry ve Velké ceně Japonska F1. | foto: AP

dnes 11:55

Po minulé sezoně korunované titulem mistra světa nečekaně ukončil kariéru, teď by se Nico Rosberg mohl světu formule 1 znovu přiblížit. Bývalý jezdec bude jedním z manažerů polského pilota Roberta Kubici a dvaatřicetiletému jezdci by chtěl v příštím ročníku pomoci k návratu do šampionátu královské automobilové třídy.

„Spolupracovat s Nicem je fantastické,“ řekl serveru autosport.com Kubica, který ve formuli skončil poté, co v roce 2011 po nehodě při rallye málem přišel o ruku. „Známe se spolu od dětství a pro můj comeback do formule bude jedním z rozhodujících faktorů.“ Robert Kubica před testovací jízdou na Hungaroringu Kubica odstartoval kariéru ve formuli 1 v roce 2006 v Sauberu, v jehož barvách si ve Velké ceně Kanady připsal i jediné vítězství. Po čtyřech letech pak zamířil do Renaultu, ale jeho kariéru ukončila takřka fatální nehoda. Po uzdravení jezdil v letech 2013 až 2016 mistrovství světa v rallye. V probíhající sezoně Kubicu dvakrát testoval Renault, ale nakonec se rozhodl přivést Španěla Carlose Sainze. A vzhledem k tomu, že většina míst ve stájích je obsazená, bylo by podle Autosportu pro Kubicu místo pouze ve Willamsu, Toro Rosso nebo Sauberu.