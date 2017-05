Kličky Nicka Minneratha: feťák z Cape Cod, superstřelec z Ligy mistrů

Dalších 7 fotografií v galerii Nick Minnerath se protahuje před zápasem Saratova v Lize mistrů. | foto: FIBA

Flákači, co dali svůj život do kupy a nakonec si užívají sportovní slávu - to už tady párkrát bylo. Ovšem jen málokdo se vyhrabal z tak hluboké jámy jako Nick Minnerath. Tvrdé drogy vyměnil za dres Clevelandu Cavaliers, z boje o NBA se posunul do Ligy mistrů a VTB ligy - a stal se nejlepším střelcem v obou soutěžích.