Zkrocený rebel? Chci se bavit a chci uspět, líčí bouřlivák Kyrgios

Byla to poměrně výrazná změna: žádný vztek, žádné provokace, žádné urážky. Ani k vlastní hře, ani k rozhodčím, ani k fanouškům či soupeři.

Australský tenisový bouřlivák Nick Kyrgios začal domácí Australian Open jinak než obvykle - prezentací vlastních schopností. „Čím dále člověk dojde, tím unavenější je; fyzicky i mentálně. Proto si energii šetřím na další dny,“ řekl Kyrgios poté, co spláchl Portugalce Eliase za 85 minut 6:1, 6:2, 6:2.

„Měli bychom se zase naučit mít rádi Nicka. Nebo to aspoň zkusit,“ zní titulek sloupku, který o něm napsal australský list Sydney Morning Herald.



Mít tohoto floutka v oblibě totiž věru není jednoduché. Kyrgios je v žebříčku číslem 13 a talentem by se mohl měřit s nejslavnějšími ze slavných, jenže jeho povaha je, velmi kulantně řečeno, složitá.

„Nemám rád tenis,“ prohlásil dříve a v jednom z mála větších rozhovorů, který poskytl, pro New York Times později tuto svoji myšlenku ještě rozvedl: „Myslím, že bych stejnou větu řekl i v případě, že by se mi povedlo vyhrát grandslam.“ Na nich zatím nikdy nedošel dál než do čtvrtfinále.

Také jej obvinili z cíleného vypouštění duelů, kolikrát ječel na všechny strany a nejznámějším z excesů byla podlá věta směrem ku Švýcaru Wawrinkovi o tom, kdo na okruhu „brousí“ jeho přítelkyni. Loni se pak v Šanghaji pohádal s jedním z diváků a schytal od ATP pokutu 40 tisíc dolarů a osmitýdenní zákaz startů, nakonec snížený na tři týdny i za cenu toho, že souhlasil s konzultacemi se sportovním psychologem. Ne, takhle se sympaťáci nechovají.

Úplně krotit se nehodlá, vždyť před letošním Australian Open měl na sobě tričko s portrétem budoucího amerického prezidenta s ďábelskými rohy a jasným vzkazem „F... Donald Trump“, což někoho naštvalo a jiné potěšilo (Kyrgiose se zastal třeba legendární australský tenista Pat Cash).



Ale v dějišti úvodního grandslamu sezony Kyrgios naznačil, že by mohl více cílit na tenis samotný. „Hlavně konce roku jsou pro mě psychicky náročné. Na cestách se mi stýská po domovu,“ pronesl po postupu do 2. kola, v němž se utká s Italem Seppim. „Tomuhle pocitu já osobně podléhám snadno. Schází mi přítelkyně, rodina, známí.“

Tento prvek by měl v Melbourne odpadnout. A muž, kterého tenisová mašinérie nijak zvlášť nevtáhla, by tyto své pocity rád změnil.

„Chci se zase bavit,“ pronesl. „Vím, že tu můžu dojít daleko. Loni jsem rozhodně nepředváděl špatný tenis, vždyť jsem světová třináctka. Nejsem na tom vůbec zle. Chci být pozitivní, začít si hru užívat. Loni jsem ze sebe udělal stabilního člena špičky, ale neuměl jsem pravidelně porážet elitní borce. Teď mám vysoké ambice a cítím, že můžu způsobit notný rozruch.“



Pokud bude pokračovat ve výhrách, může ve 4. kole pikantně narazit na Wawrinku, který na floutkovské osobní urážky ani omylem nezapomněl. „Ani jeden z nás tam zatím není, takže počkejme. Ale nebudu lhát - všichni víme, co nám los nachystal,“ souhlasí Stanislas Wawrinka.

Ale třeba proti němu už bude na kurtu jiný Nick Kyrgios. Nový? Lepší?