Trenérská legenda Bollettieri: Slabá jednička Plíšková? Zavřete pusu!

Ani jeho vášeň k ženám nepohasla, což ukázal při poslední návštěvě Prahy. „Miluju tenisový klub na Zbraslavi. Moc rád do něj jezdím.“

Co na vás udělalo dojem letos?

Potkal jsem tam paní starostku, chtěla mě poznat. Povídám jí: „Vám to velice sluší! Víte, že hledám devátou manželku?“ A ona odpověděla: „Nejsem zadaná!“ (hlasitě se směje)

Zrovna před sebou máte na papíře charakteristiku Karolíny Plíškové. Co byste jí poradil?

Kdybych ji trénoval, nabádal bych ji, aby mnohem častěji chodila k síti. V delších výměnách je trpělivá. Ale z dlouhodobějšího pohledu se jí to začne vymstívat.

Opírá se o znamenité podání. Co si o něm myslíte?

Je velmi dobré. Ale jedna věc je důležitá. Potřebujete vytáhnout skvělý servis v klíčové chvíli. Ne každý dokáže předvést svůj nejlepší úder, když jde o všechno. Tahle schopnost dělá z dívek ženy a z chlapců muže. A ještě jedna věc je důležitá. Umístění. Federer nepálí míče rychlostí 230 kilometrů za hodinu. Ale nádherně je umisťuje. Nádherně.

Objevily se názory, že bez grandslamového titulu je Plíšková slabým číslem 1. Souhlasíte?

Tihle lidé by měli držet pusu zavřenou. Plíšková je jednička a to číslo znamená, že musí být zatraceně dobrá. Když někdo takový nedokáže říct něco milého, ať radši mlčí a neplácá hovadiny. Stejně jako Wozniacká a Bouchardová, které se navážejí do Marii.

Myslíte jejich kritiku Šarapovové, která má podle nich po trestu za doping nezaslouženou protekci?

Tyhle věci se prostě nedělají. Někdo se vás zeptá: „Co byste řekl o Nicku Bollettierim?“ Když odpovíte, že raději nepovíte nic, dáte jasně najevo, co si myslíte. Že jsem pitomec.

Takže byste Šarapovovou hájil?

Řeknu vám jednu věc. Moje Maria zůstane vždycky moje Maria. Před turnajem mě pozvala, abych se na Floridě na pár týdnů přidal k jejímu týmu. Do očí se mi draly slzy, když jsem si vybavil, jak ji táta jako malou přivedl k nám do akademie. Tady hrála skvěle, jenže jí došla šťáva. Už nemohla běhat, pořádně zvednout paži. Víte, na co se zapomíná? Bez Sereny a Marii by byl zájem o ženský tenis poloviční.

Věříte, že se Serena Williamsová po porodu stihne připravit na lednové Australian Open?

Už jsem její dceři udělil stipendium v naší akademii! Čekám, kdy ke mně dorazí. A Serena? Záleží na její fyzičce. V těhotenství hodně přiberete, v těle zůstává hodně vody. Pokud se dostane do formy - a Pat Mouratoglou je skvělý trenér - bude v Melbourne opět favoritkou.

Další vaší někdejší klientce Monice Selešové se přihodilo něco podobného jako Petře Kvitové. Co říkáte na její comeback?

Je to pohádkový příběh. Když se někomu stane taková tragédie a on se dokáže vrátit na kurt, zaslouží hlubokou poklonu. Podívejte se na Moniku, kterou v Hamburku bodli nožem v nejlepší fázi kariéry. Přitom neřekla jedinou špatnou věc. Moje Monica. Nikdy! Petra určitě není ve snadné situaci. Muselo ji to psychicky poznamenat. Těžko říct, jestli se s tím někdy úplně vyrovná.

Selešová sice po čase naskočila na WTA Tour, jenže už nikdy neoprášila bývalou formu. Proč?

Nejspíš se na ní podepsali démoni z toho hrozného zážitku. Pro mě je ovšem úžasné, že se mi ozve každé dva týdny: „Nicku, jsi v pořádku? Můžu pro tebe něco udělat?“ Při mém uvedení do Síně slávy mi slavnostně oblékala sako. Monica je báječná holka. Mimochodem, tento týden vychází Mariina autobiografie. To bude, pánové, zajímavé čtení!