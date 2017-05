Neskutečné drama, finále extraligy stolních tenistů je v lázních

TOMÁŠ PAVELKA.

„Úžasný zážitek, velká spokojenost a nadšení. Měli jsme relativně jednodušší roli, protože El Niňo byl favorit, malinko je to svazovalo, my to měli ve čtvrtfinále,“ jásá po vyhraném semifinále stolní tenista Františkových Lázní Tomáš Pavelka. Nováček neměl takové plány. „Kdyby někdo před sebou řekl, že Františkovy Lázně mají být ve finále, tak by se někteří lidé chytali za hlavu. Ale je to tady.“

A s jídlem roste chuť, proč se nepokusit dotáhnout senzaci až do konce. Proti bude top favorit celého ročníku TTC Ostrava.

„Necháme na tom stole všechno a budeme hrát za naše děti, jak Tonda Gavlas, tak i já,“ slibuje Pavelka v odkazu na to, že on i Antonín Gavlas se nedávno stali tatínky.

Františkovy Lázně budou outsidery jako proti El Niňu. „Ostrava je ještě silnější kalibr, mají v čele zkušeného Petra Korbela, mají tam evropsky a světově zkušené hráče. Bude to těžké, ale jdeme do toho, že chceme podat co nejlepší výkon, užít si to a nedat jim to zadarmo. To by nás mohlo dělat nebezpečnými,“ míní Tomáš Pavelka.

Vypjaté semifinále s El Niňo vygradovalo dvěma domácími výhrami 4:3. „Neuvěřitelné, každý hráč týmu se podílel na bodech, zakončené famózníma deblama. Naprostá euforie fanoušků,“ líčí. Ovšem vše se točí kolem Antonína Gavlase. „Stavíme na něm, hraje letošní sezonu famózně. Poslední zápas měl malinký výpadek, kdy zrovna nemohl udělat dva body, a i tak jsme byli schopni vyhrát utkání. To je strašně silná stránka týmu,“ pochvaluje si Pavelka.

Obě domácí utkání rozhodla až závěrečná čtyřhra, poprvé v sezoně. „Na základní část nemá cenu trénovat, tam se debl nehraje. Potom je to takový trochu divný systém, že v play-off rozhoduje právě debl, který se celou sezonu nehraje. Je to malinko postavené na hlavu. Přiznávám, že jsme debla ani jednou netrénovali,“ myslí si.

Nejprve hrál Pavelka čtyřhru s Gavlasem, druhý zápas místo něj nastoupil Romualdo Manna. „Trochu mě chytl prsní úpon v rameni a usoudili jsme, že je daleko lepší, aby nastoupil zdravý hráč. Romi s Tondou také debla netrénovali, ale věděli jsme, co má hrát a jak, když se to plnilo, tak se kluci výborně doplňovali a dobře to dopadlo,“ říká Tomáš Pavelka.

„Když se potkají dva vyrovnané týmy, tak se prostě rozhoduje v koncovkách, nejsou to jasné sety,“ vysvětluje mimořádně dramatické sety. „Měl jsem s Reitšpiesem mečbol, nedal ho, Tonda měl čtyři, také s Reitšpiesem, a neproměnil je. Nemyslím, že by někdo mohl říct, že na naší straně bylo větší štěstí. Bylo to vyrovnané a sety končí v koncovkách.“



Františkovy Lázně zahajují finále v pátek a v sobotu v Ostravě.