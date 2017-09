Nepoddajný vítěz, ostrý jako slivovice. To byl hnědák Peruán

Ostatní sporty

Zvětšit fotografii Zdeněk Matysík s hnědákem Peruánem vyhráli Velkou pardubickou poprvé v roce 1998. Poté to dvakrát zopakovali. | foto: MAFRA

dnes 12:00

„Povahu má stejnou jako vinaři tam v okolí Znojma. Je tvrdohlavý, ostrý jako slivovice, nepoddajný, má svou pravdu a umí vyhrávat. Ať to stojí, co to stojí. To jeho koňské srdce ho žene vpřed.“ Těmito slovy charakterizoval hnědáka Peruána Vlastimil Weiner, který o trojnásobném vítězi Velké pardubické napsal knihu. Je jedním z osmi koní, kteří dokázali v nejslavnějším českém překážkovém závodě triumfovat třikrát. Právě Peruán nedávno ve věku 29 let zemřel.