Jen Nowitzki skončil, Němci se probudili a s nejmladším týmem útočí

Německý basketbal se sice svými úspěchy nemůže rovnat fotbalu a házené, i on je však pojmem. Stříbrný byl na EuroBasketu 2005, bronzový na mistrovství světa 2002. A teď má vitrínku nachystanou na další úspěchy.

Zatímco v nedávné minulosti táhl německý tým jeden výjimečný dlouhán, dnes je třeba poradit si jinak.

Na vůdce se mohou spolehnout i nyní. Dennis Schröder, jenž za pár dní oslaví 24. narozeniny, je jedním z nejrychlejších basketbalistů vůbec a v uplynulé sezoně NBA přijal roli nastupující hvězdy Atlanty.

Západoafrický muslim s blonďatým pruhem ve vlasech je druhým nejlepším střelcem právě probíhajícího mistrovství Evropy (23,2 bodu) a do top 10 se vejde i ve statistice asistencí (5,2). To on se staral o výhry nad Itálií či Gruzií a v osmifinále vedl ke skvělému obratu s Francií.

Sestřih z osmifinále Německo - Francie:

Galové sice nedorazili v nejlepší možné sestavě, ale při přehršli talentů zůstali spolufavority. Jejich skalp teď činí z Německa jednu z nejzajímavějších reprezentací na kontinentu - bez ohledu na to, jak dopadne úterní čtvrtfinále (20.30) proti velezkušeným Španělům, kteří obhajují titul.

Němci jsou totiž na letošním turnaji nejmladším výběrem, takže letos se teprve rozjíždějí. Nejstaršímu muži soupisky je 29, nejmladšímu 19 let.

A potvrzují, že plánu vybudovat nejsilnější ligu v Evropě pracují poctivě - jak jim je vlastní. Zatím to vypadá, že se k vytyčenému cíli rychleji blíží odchovanci než kluby samotné. Ty jsou stále ještě zásobárnou pro španělské, turecké či řecké giganty. Platí to i o Bayernu Mnichov i o mistrovském Brose Bamberg.

Němci, nový hit NBA

Zato mládežnické výběry Německa v uplynulých letech atakují horní pozice na svých šampionátech a teď přišel čas sklidit ovoce mezi seniory.

Všimla si také NBA. Po rozehrávači Schröderovi si loni sáhla po křídle Paulu Zipserovi (23 let), letos do zámoří míří hned tři dlouháni - pětadvacetiletí Daniel Theis a Maxi Kleber a devatenáctiletý Isaiah Hartenstein.

A za rok je mají následovat další teenageři Isaac Bonga a Kostjou Mushidim.

Německé talenty se úspěšně rozvíjejí doma (učte se jména Bogdan Radosavljevič, Ismet Akpinar, Karim Jallow, Leon Kratzer, Niklas Kiel, Louis Olinde, Philipp Herkenhoff). Jiní jdou cestou americké univerzity (Maodo Lo, Moritz Wagner, Richard Freudenberg, Oscar Da Silva).

Poskládat kolem motorového Schrödera sestavu vysokých lidí není pro německého trenéra Chrise Fleminga žádný problém.

Že mu vypadli euroligoví pivoti Tibor Pleiss a Maik Zirbes a Kleber se soustředí na přechod do NBA? No a. Pořád je tu objev uplynulé sezony Johannes Voigtmann, rvavý Theis, jehož si z Bambergu zamluvili Boston Celtics. A taky zkušený Robin Benzing. A taky mladičký Hartenstein. Wagner, další „nový Nowitzi“, se pak do reprezentace ani nevešel.

A speciálním případem vysokého člověka je Isaac Bonga, 203 centimetrový supertalent. V sedmnácti hráč Ligy mistrů, kterého v Německu nechávají řídit hru. Na reprezentační áčko to v jeho případě ještě není. Brzy bude.

Amerika, Afrika...

Určitě nepřekvapí, že také německému basketbalu výrazně přispělo společenské multi kulti naladění. Schröder je rodákem z Gambie. Lo má senegalského otce, Johannes Thiemann kamerunského. Akpinar zůstal posledním Turkem na EuroBasketu. V širším reprezentačním kádru figurovali rodák srbský (Radosavljevič) i americký (Akeem Vargas).

Pestrost je samozřejmostí i u další generace. Jallow má gambijského otce, Bonga pochází přes oba rodiče z Konga. Olinde junior navazuje na kariéru amerického basketbalisty s nigerijskými kořeny, Da Silva na brazilského boxera na penzi.

Německý mládežnický reprezentant Kostja Mushidi (vpravo) a jeho obránce Attila Demeter z Maďarska.

A speciální případ Kostja Mushidi. Potomek belgické matky a ruského otce narozený poblíž Bruselu, jenž loni z francouzského Štrasburku zamířil do srbské mládežnické líhně Mega Bemax, aby pracoval na svém americkém snu.

Ale vše to jsou děti německého sportu, nad „nákupem“ americké osobnosti ani nebylo potřeba přemýšlet.