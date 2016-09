Nebyla to chyba! brání šéf Ferrari Räikkönenovu strategii

dnes 19:05

Celé osazenstvo boxů Ferrari jásalo, když se Kimi Räikkönen prohnal při Velké ceně Singapuru F1 kolem Mercedesu mistra světa Lewise Hamiltona. O pár kol později však zatočil Räikkönen do boxů o kolo později než britský pilot a to stačilo, aby o třetí příčku zase přišel. „Nebyla to chyba,“ tvrdí přesto šéf stáje z Maranella.

Hamilton zatočil naposledy k mechanikům 16 kol před cílem a Ferrari mělo na vybranou. Buď ponechat Räikkönena na dráze s tím, že jeho pneumatiky vydrží až do cíle a bude dost rychlý, aby zůstal před svým soupeřem, nebo ho v reakci na zastávku Mercedesu také povolat do boxů. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Nastala druhá varianta, ale jediné kolo na čerstvých měkkých gumách stačilo Hamiltonovi k tomu, aby vymazal Räikkönenův náskok a vrátil se třetí příčku, o kterou v tvrdém souboji přišel. Bez větších potíží ji udržel až do cíle. „Mohl jsem jet až do cíle,“ vysvětloval novinářům Räikkönen. „Ale nedojel by mě a nedokázal by mě předjet? Netuším. Je hodně věcí, které jste mohli udělat, ale neudělali. Když je po všem, je snadné o nich mluvit.“ Kimi Räikkönen je přesvědčen, že řešit zastávku jinak nebylo možné. „V tu chvíli bylo nelepším řešením zajet do boxů kolo po Hamiltonovi. To znamenalo ztrátu pozice, ale na lepší možnost jsme přijít nedokázali.“ Výsledky závodu najdete ZDE Stejného názoru je také šéf stáje Ferrari Maurizio Arrivabene. „Za chybu tohle rozhodnutí určitě nepovažuji. Pokud bychom nechali Kimiho na trati, poté se mu začaly drolit pneumatiky a Mercedes by nás předjel, byli bychom považováni za blázny. V té chvíli neexistovalo lepší řešení.“ Malý stín nejistoty byl přece jen na Arrivabenem znát. Možná i proto, že se podle italského tisku pod ním v poslední době otřásá šéfovská židle rudé stáje. „Stoprocentně jistý si samozřejmě být nemůžu, k takové jistotě musíme nejdřív důkladně prostudovat data.