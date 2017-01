Zase v pevnosti. Satoranský se těší na kamarády i další domácí výhry

Čtrnáct domácích výher po sobě zní jako parádní úspěch. Čtrnáct domácích výher po sobě je však pro Wizards pořád málo. „Budeme chtít ve šňůře samozřejmě pokračovat. Čekají nás kvalitní týmy, ale my hrajeme v pohodě,“ říká Satoranský o počinu, který je v historii Wizards tím nejlepším. „Budeme to chtít natáhnout na osmnáct.“

Kudy ku smělému cíli? V noci na středu slovutní New York Knicks, v noci na pátek neméně slavní Los Angeles Lakers, v noci na neděli New Orleans Pelicans a v noci na úterý Cleveland Cavaliers s LeBronem Jamesem. To je program pro Satoranského tým.

Vítejte, kamarádi. Satoranský se těší na staré známé Těžko si něco darují pod koši jen proto, že k sobě mají blízko. Ale jinak je česko-lotyšsko-španělské basketbalové přátelství ze Sevilly dál silné. „Naše setkávání je pokaždé speciální. Máme hodně výjimečný vztah,“ říkal Tomáš Satoranský o duelu s New York Knicks (noc na středu českého času), za něž hraje Willy Hernangómez a září Kristaps Porzingis. „Hráli jsme proti sobě už třikrát, pokaždé se sejdeme a pokecáme o všem. V Seville jsem s nimi zažil asi nejlepší rok basketbalu,“ vzpomíná Satoranský. Výhodou může být, že Knicks mají v nohách čtyři prodloužení s Atlantou; Porzingis hrál půl hodiny. „Šílený maraton, obrovská porce minut. Uvidíme, jestli jim budou chybět síly.“

„A bude to hodně důležité, protože skoro celý březen strávíme na Západě,“ líčí 25letý Čech. „Neřekl bych, že by nám hala nějak sama o sobě pomáhala, ale předvádíme v ní jiný basket, hodně rychlý. Navíc fanoušci po výhrách začali víc chodit, je z toho docela humbuk. Kéž by to vydrželo co nejdéle.“

Zrovna příští dva duely jsou divácky hodně specifické, neboť se i v NBA můžete stát tak trochu hostem ve vlastním hradu.

„Je to otázka některých týmů v lize a Knicks a Lakers mezi ně určitě patří. Po celé Americe mají spoustu fanoušků ve všech městech,“ říká Satoranský o zážitcích z premiérové sezony v zámoří. „Asi nejvíc jsem to zatím cítil proti Clevelandu nebo Golden State. To už jde vidět, v hledišti to pak je půl na půl. Ale jinak převládá domácí prostředí.“

Zrovna s Lakers jej čeká vůbec první střet. Na setkávání se s ikonami si zvyká, ale... „V takových případech probíhají myšlenky a pocity, že je super být součástí této ligy. Jsem ovšem známý tím, že vždycky chci víc. Soustředím se, abych dostával větší roli v zápasech, víc pomáhal týmu.“

To je v nováčkovském ročníku šichta. Na začátku šlo vše nadprůměrně, pak přišlo dlouhé čekání na šanci. „Motivaci mám větší tím, že jsem dlouho nehrál a teď se zase v rotaci objevuju. Užívám si všechny minuty a snažím se bojovat o to, aby jich bylo co nejvíce,“ říká Satoranský, který se může objevovat hned na třech pozicích: „Je to pro mě velká neznámá, změna stylu. Na druhou stranu více pozic otevírá větší šance. Musím být připravený na všechny.“

Pomoci může domácí vítězná šňůra, Wizards jsou v laufu - a také česká podpora od kamarádů z hlediště. Ti přijeli do americké metropole na delší výlet využívající právě čtyři domácí duely za sebou.

„Uvidíme, jestli nebudeme mít ponorku,“ směje se Satoranský. „Ale vážně: je super, že je tady mám. I oni jsou nadšení, pro lidi z Česka je NBA naživo hodně speciální. Podle rozpisu jsme to plánovali tak, aby mohli být na co nejvíce zápasů.“

I na co nejvíce výher? Brzy se ukáže.