Golden State vládne. Ve druhém finále NBA nastřílelo 132 bodů

Dalším důvodem k radosti pro Warriors je návrat hlavního trenéra Stevea Kerra, kterému potíže se zády zabránily odkoučovat předchozích jedenáct utkání.

Velká očekávání teď směřují k duelu číslo tři - i loni Cleveland prohrával 0:2 na zápasy, v domácím prostředí však udeřil a do série vrátil náboj.

Také ve druhém finálovém duelu byl nejlepším střelcem Kevin Durant s 33 body, dodal k nim 13 doskoků, šest asistencí, pět bloků a tři zisky.

Stephen Curry se na vítězné straně blýskl triple-double za 32 bodů, 11 asistencí a 10 doskoků (ale taky ztratil osm míčů). Klay Thompson pak připojil 22 bodů a sedm doskoků.

Cavaliers nestačilo ani 29 bodů, 14 asistencí, 11 doskoků a tři zisky v podání LeBrona Jamese, Kevin Love připojil 27 bodů a sedm doskoků za 30 minut na hřišti, Kyrie Irving dodal 19 bodů a sedm asistencí.

Warriors v prvním duelu ztratili rekordně nízký počet čtyř míčů, ve druhém spáchali 20 ztrát (což je pro změnu vyrovnaný negativní rekord finále NBA), přesto došli k výrazné výhře.

Cleveland vstoupil do zápasu šestibodovým úderem, vcelku rychle však prohrával o 10 bodů. Ve druhé čtvrtce ještě dokázal odmazat manko 12 bodů, do vedení se však až do konce střetnutí nedostal.

Šance na drama trvala jen do poloviny třetí čtvrtiny, kdy se jednociferné vedení Golden State proměnilo ve dvouciferné. Na konci této části hry už domácí vedli 102:88 a následně rozdíl ve skóre posunuli až k hranici 22 bodů. Stejně jako v případě utkání číslo jedna se úplný závěr musel obejít bez největších osobností obou týmů.