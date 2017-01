Trenér dostal za bránění soupeři pokutu. Vyvázl moc lehce, štve legendu

Platit musí i zaměstnavatel: Washington Wizards bude stát Loweův přestupek dalších 15 000 dolarů (zhruba 377 tisíc korun).

V těsné koncovce Lowe zabránil newyorskému Courtneymu Leeovi, aby se pokusil trojkou vybojovat prodloužení. Úmysl v tom patrně nebyl.

Lee prý zahlédl Lowea koutkem oka, zaslechl i trenérův výkřik a místo střely zvolil přihrávku. Jeho tým podlehl 110:113. Kontroverzní situaci si můžete prohlédnout zde.

Newyorští Knicks se s výsledkem smířili, podle kouče Jeffa Hornaceka měl Lee vystřelit tak jako tak. Lowe prý nic tak hrozného nespáchal.

Washingtonský hlavní trenér Scott Brooks svého asistenta hájil. „Jen zakřičel pár pokynů, to po trenérech chci. Ve hřišti stál možná jednu sekundu, pak ustoupil.“

Zato trenérské legendě Greggu Popovichovi, která vedle práce pro San Antonio Spurs usedne také na lavičku americké reprezentace, výše trestu po chuti není.

„Bylo to (od Lowea) nesportovní, dětinské a nepřístojné. Mám pocit, že z toho vyvázl moc lehce,“ svěřil se Popovich se svým názorem deníku San Antonio Express-News. „Co kdyby ta střela někoho stála play-off? Možná to ovlivní, jestli jejich trenér zůstane, nebo ho vyhodí... Takže když se nad tím zamyslíte, možná se vyplatí něco takového za 5 000 nebo 10 000 dolarů udělat (schválně).“

Gregg Popovich