Satoranský jako protizbraň na Boston. Washington vyjevil své plány

Satoranský se chystá na svou reprezentační misi, od pátečního večera má být tahounem českého výběru na mistrovství Evropy v Kluži, jeho basketbalová budoucnost se však řeší i na druhé straně planety.

Jedna, dva, tři... Jak se to má s posty v basketbalu Tradiční české dělení rozlišuje hráče na rozehrávače, křídla a pivoty. To americké zná základní pozice point guard, shooting guard, small forward, power forward a center. Tomu také odpovídá na „jedničky“ až „pětky“. Jednička je point guard, dvojka (shooting guard) a trojka (small forward) odpovídají českým křídlům, čtyřka (power forward) menšímu pivotu a pětka (center) pozici klasického podkošového hráče. Moderní trend však velí k prolínání jednotlivých postů a hráčských typů.

Washingtonský kouč Scott Brooks se rozpovídal o nastávající sezoně NBA, ve které hodlá zaútočit na přední pozice ve Východní konferenci. A Satoranský má být jedním z klíčů od finálové brány.

Pro svou všestrannost má zapadnout do trendu posledních let. Do basketbalu bez jednoznačně definovaných pozic.

„Někteří hráči si stále říkají: „Musím hrát tu a tu pozici.“ Jenže těm dnům (kdy se takto uvažovalo) je konec,“ soudí Brooks.

„Vím o tom, že o sobě Satoranský uvažuje tak, že byl vždycky rozehrávačem. Jenže teď se hraje tak, že potřebujete na hřišti spíš několik tvůrců hry. Sám se občas přistihnu u toho, že si říkám, jestli je někdo jednička, dvojka. Ale ne, jsou to prostě basketbalisté,“ glosuje trenér trend univerzálnosti.

Brooksova slova tak odrážejí, s čím se samotný Satoranský vrátil po své první sezoně v Americe. („Rozehrávače jsem hrál celou kariéru; je to pozice, kde se cítím nejlíp. Ale musím být připravený. Nechci, aby mě to zaskočilo jako první rok. I při „exit interview“ mi trenér Scott Brooks dával najevo, že se mnou chce počítat na dvojku a trojku.“)

A také názor, který prezentoval trenérský asistent Ryan Richman při své červencové návštěvě Prahy. („Na Tomášovi je nejlepší to, že on není jen rozehrávač. Je schopný pomoci týmu kdekoli a může hrát různé posty. Od jedničky až po čtyřku, když se hraje na malé sestavy.“)

Celá NBA a s ní zbytek basketbalového světa totiž sotva mohly přehlédnout úspěšnou taktiku, která dovedla k vrcholu Miami Heat a následně Golden State Warriors.

Tedy posunu tradičních křídel blíže k roli menšího pivota, začlenění většího počtu kreativních hráčů do sestavy a omezení prostoru pro méně pohyblivé podkošové hráče - pětky.

Tímto směrem jdou i úvahy v Boston Celtics, kteří pře léto získali Gordona Haywarda, Marcuse Morrise a mladého Jaysona Tatuma a hýčkají si i Jaylena Browna. No a právě Boston je velkým washingtonským rivalem, stojícím v cestě za úspěchem v play-off. V uplynulé sezoně s ním Wizards v konferenčním semifinále padli 3:4 na zápasy

Teď zbrojí na odvetu.

Za pohádkové peníze prodloužili angažmá Otto Portera Jr., sází na Markieffa Morrise (Marcusovo jednovaječné dvojče) a Kellyho Oubreho Jr. A věří, že se jim do baterie univerzálů podaří začlenit i Satoranského.

Čech, který se v nováčkovské sezoně dostal a palubovku jen v 57 duelech základní části, a to na 12 a půl minuty v průměru, se může těšit na větší vytížení. Ale zahraje si častěji s hvězdami Johnem Wallem a Bradleym Bealem a také s novým záložním rozehrávačem Timem Frazierem. A jeho role se v průběhu zápasu bude měnit.

„Myslím si, že (Satoranský) může zastat několik různých pozic. Může hrát na jedničce, dvojce i trojce. Tomáš i John Wall mohou (společně) rozehrávat. Na hřišti je potřeba víc tvůrců hry současně,“ uzavírá svou úvahu pro CSN Mid-Atlantic kouč Brooks.