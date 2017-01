Kdo je nejoblíbenější? Curry, pak James a Durant, promluvily peněženky

Nejprodávanější dresy basketbalové NBA Hráči:

1. Stephen Curry, Golden State Warriors

2. LeBron James, Cleveland Cavaliers

3. Kevin Durant, Golden State Warriors

4. Kyrie Irving, Cleveland Cavaliers

5. Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder

6. Dwyane Wade, Chicago Bulls

7. Kristaps Porzingis, New York Knicks

8. Kawhi Leonard, San Antonio Spurs

9. Jimmy Butler, Chicago Bulls

10. Derrick Rose, New York Knicks

11. Klay Thompson, Golden State Warriors

12. James Harden, Houston Rockets

13. Damian Lillard, Portland Trail Blazers

14. Jannis Antetokunmpo, Milwaukee Bucks

15. Carmelo Anthony, New York Knicks Týmy:

1. Golden State Warriors

2. Cleveland Cavaliers

3. Los Angeles Lakers

4. Chicago Bulls

5. New York Knicks

6. San Antonio Spurs

7. Oklahoma City Thunder

8. Boston Celtics

9. Philadelphia 76ers

10. Toronto Raptors