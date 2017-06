LeBron James a Lakers? NBA už svou hvězdu vidí na cestě za sluncem

Ovšem už loni, po vítězném konci sezony, se v NBA lehce spekulovalo, že James může v létě 2018 z Clevelandu odejít. A teď se tyto spekulace vynořily znovu, ještě hlasitější než kdykoli dříve.

Novinář Kevin O’Connor z prestižního serveru TheRinger.com ohlásil, že mu zdroje okolo Jamese prozradily, že by se LeBron mohl chtít po skončení svého kontraktu přesunout na Západ. Další zdroje mu potvrdily, že populární třiadvacítka „pokukuje“ po týmech v Los Angeles - Lakers a Clippers.

Na tuto zprávu se však velice rychle nabalila řada dalších.

Že to zní bláznivě?

Možná ano, ale i informace o Jamesově možném návratu do Clevelandu zněly také hodně ztřeštěně. Přesto LeBron opustil Miami takřka ze dne na den.

K podobným dohadům jsou málokdy připojeny časové údaje, ale tady je jeden jasný. Nejdříve se tak může stát po příští sezoně, po které by se James stal volným hráčem.

Chtěl by LeBron znovu opustit takřka rodný Cleveland?

Dá se najít několik důvodů, proč by to tak mohlo být.

1) LeBron několikrát naznačil, že se poohlíží po dalších týmech. Sám řekl, že by podepsal menší smlouvu, pokud by mohl hrát se svými parťáky Carmelem Anthonym, Dwyanem Wadem a Chrisem Paulem. Když na tohle byl dotázán Anthony, řekl, že by to určitě bylo někde v teple. To na Los Angeles docela sedí.

2) LeBron si podle všeho užívá života v Los Angeles. Vlastní zde dům (nedávno se o něm mluvilo v souvislosti s rasistickým graffiti) a několikrát tu organizoval pro spoluhráče z Cavaliers letní tréninky.

3) LeBron chce držet vedení Cavaliers pod tlakem. Jeho návrat přišel jen pod podmínkou, že klub z Ohia bude utrácet dostatečně, aby byl kádr konkurenceschopný. Pokud by se to mělo změnit, může názor na Cleveland změnit i James.

4) Je to prostě zábavná představa. James je nejlepším hráčem v lize a Lakers jsou celosvětově nejpopulárnějším týmem. Mají mladé hráčské jádro, které brzy doplní některá z talentovaných hvězd letošního draftu, a klubový prezident Magic Johnson chce stoupat vzhůru. Clippers jsou po dlouhých letech trápení relevantním klubem a své postavení chtějí ještě vylepšit.

Carmelo Anthony, Chris Paul, Dwyane Wade a LeBron James (zleva) vystoupili na ESPY Awards proti vlně násilných konfliktů v Americe.

5) Nejdůležitějším důvodem je samozřejmě ten poslední. Lidi prostě baví o takových věcech spekulovat. Je zajímavé uvažovat o tom, co by to znamenalo pro Cavaliers, pro tým, kam by James případně odešel i pro celou ligu.

Na odpověď si však budeme muset ještě nějakou dobu počkat.