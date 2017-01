Cleveland dostal naloženo, ale Jamese rána do zubů bolet nebude

Že Warriors budou v pondělí trhat fialky dynamitem, to se dalo dopředu čekat. O motivaci měli postaráno.

Takřka neustále se drží v čele pořadí NBA, ale tolika milostných novinářských psaníček jako v minulých dvou ročnících se rozhodně nedočkali.

Vždyť se píše i o tom, že se Stephenu Currymu, dvojnásobnému nejužitečnějšímu hráči NBA, v této sezoně vlastně nedaří. A on střílí 24,2 bodu na zápas s bezmála 40procentními trojkami a 93procentními trestnými hody. Inu, je neúspěch a neúspěch.

Nejlepším střelcem svého týmu Curry není, tuhle pozici mu vzal Kevin Durant, superhvězdný doplněk nejblýskavějšího klubového souhvězdí. Dává 25,8 bodu na utkání, trojky střílí s více než 39procentní úspěšností.

A také Klay Thompson znovu překonává dvacetibodovou střeleckou hranici: má průměr 21,8 bodu, trojky rovněž sází více než s 39procentní přesností.

Clevelandu dal Thompson 26 bodů, Durant 21 a Curry 20. Zase jednou byli skvělí.

A to ani jeden z nich nepodal výkon dne. Jeho autorem je Draymond Green. Soutěživý pivot posbíral 11 bodů, 13 doskoků, 11 asistencí a pět bloků.

Green proti Clevelandu

Už po první čtvrtině bylo v Oaklandu vlastně rozhodnuto. Skóre 37:22 nedávalo obhájcům titulu z NBA mnoho šancí na zvrat - přestože doma dokázali o Vánocích smazat 14bodové manko ve čtvrté čtvrtině a vyhráli 109:108.

Ale leden není prosinec.

Odveta na Den Martina Luthera Kinga našla Warriors dobře naladěné po třídenní pauze, zato Cavaliers byli na konci šestizápasového seriálu na venkovních palubovkách.

Během dvanácti dní James a spol. stihli těsnou výhru 116:108 v Brooklynu, ještě těsnějších 120:116 ve Phoenixu, porážku 92:100 v Utahu, náročný přelet přes hory vánicí do Portlandu a následnou prohru 86:102, vítězství 120:108 v Sacramentu a nakonec debakl v Oaklandu od soupeře nejtěžšího.

Během ledna bojovali se zdravotními neduhy tahouni LeBron James, Kyrie Irving i Kevin Love, chybí střelec J. R. Smith, dalšího zakončovatele Kyla Korvera klub získal z Atlanty výměnou za Mika Dunleavyho a ještě ho nezapracoval do svého systému.

Vždyť měl Cleveland během téhle venkovní série jeden, možná dva tréninky.

Nedivme se, že psychických sil vzdorovat přehecovaným Golden State po nepovedeném startu zápasu mezi hráči Clevelandu mnoho nebylo. Pro ně to byl obyčejnější duel než pro soupeře.

Takže v poločase už ztráceli 49:78.

Jak Green udělal z Jamese vítěze

Ale nakonec z utkání Cavaliers neodcházejí poražení na hlavu.

Zase za to mohla obě čísla 23. Domácí divoch Draymond Green a hostující klasik basketbalu LeBron James.

Bylo to od Jamese zahráno mazácky - co také čekat jiného. V polovině druhé čtvrtiny unikal středem ke koši Golden State, když se k němu blížil Green, muž, který sahá po ostrém zákroku i v méně vypjatých momentech.

A stalo se, co se stát muselo: Green proťal Jamesovu dráhu, trefil ho ramenem do zubů a sejmul ho k zemi. Faulovaný padá, faulující se tomu ještě diví a po chvilce předvádí, že jeho soupeř pád přifilmoval.

Green sestřelil Jamese

Zdá se však, že Green má tentokrát pravdu. James udělal, co udělat musel. Vytěžil ze situace maximum. Nesportovní chybu pro soupeře a ještě hlavní narativ zápasu.

Golden State zápas zvládli ukázkově, Cleveland žádné herní plusy nezískal. Stephen Curry střílel z pozic, které má rád. Spoluhráči byli rádi, že je rád.

A o čem se píše nejvíc?

O Greenově tvrdém ataku na Jamese.

Draymond Green má možná pocit, že světu odhalil Jamese měkkého, porazitelného. Poukázal však jen na Jamesovu chytrost. Už zase, chtělo by se dodat. Vždyť kdo se na kom vyfauloval v loňském čtvrtém finále?

Role padoucha a hrdiny jsou obsazené tradičně.

Ať už to plánoval, nebo ne, LeBron dodal svým Cavaliers trochu klidu na další práci, kterého by se týmu po návratu do Ohia nemuselo dostat.

Ta drtivá prohra opravdu mnoho neznamená. Přesně před rokem Cleveland padl na hřišti Golden State o 34 bodů. Oba týmy se rozešly za svým štěstím, dál vedly své konference. A po pár měsících byla tahle porážka zapomenuta.

Tedy: jistý David Blatt si ji asi pamatovat bude ještě dnes. Stála ho totiž místo hlavního trenéra v Clevelandu, nahradil ho Tyronn Lue. Ale toť vše.

Jestli tehdy Cavaliers ukázali nervozitu, letos mohou šetřit psychiku. V tomhle se historie opakovat nebude. V Ohiu už vědí, že play-off se v polovině základní části nerozhoduje.