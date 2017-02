Rozdělené státy americké: východ sevřela blbá nálada, západ plný úsměvů

Nálada zamrzla hlavně kolem Velkých jezer. Cleveland se dostal pod tlak nečekaných porážek a následným sporem LeBrona Jamese s klubovým vedením. Chicago má potíže s triem svých nejslavnější hráčů, Toronto sráží špatná forma i zdravotní trable, vzestup Milwaukee je fuč.

James vs. vedení LeBron James veřejně zaútočil na vedení Cavaliers. Problémem číslo jedna byla série porážek.

Vlny se vzedmuly především kolem Clevelandu Cavaliers, vyvolal je jejich nejslavnější hráč LeBron James. Ten si mohl nedávno gratulovat k 20 000 bodům v dresu klubu z Ohia, ale jinak moc radosti nezažívá. Místo aby se šetřil fyzicky i psychicky, je ve 32 letech s 37,5 minutami nejvytíženějším hráčem NBA.

Jamesovo nasazení navíc nevedlo k výsledkům, jaké by se od Cavaliers očekávali. Leden zvládli s bilancí 7-8. Vysoká prohra na hřišti Golden State 91:126 na závěr hodně náročné šestizápasové série na Západě se na týmu možná podepsala víc, než se zprvu jevilo.

Následovaly nezdary se San Antoniem (v prodloužení), New Orleans (o dva body) a se Sacramentem (znovu v prodloužení). Krátké oživení přerušila sedmibodová prohra v Dallasu.

Hlavně ztráty s New Orleans (bez Anthonyho Davise) a se Sacramentem byly frustrující, těžce vydechující James si postěžoval, že týmu chybí další kvalitní rozehrávač. A byl při tom sprostý. Sprostá slova byla z jeho úst překvapivá, ale zkušeného borce, který by ulevil Kyriemu Irvingovi i jemu samotnému, si LeBron veřejně žádal už několik týdnů. Teď došla trpělivost.

Volné místo na soupisce po Mo Williamsovi vedení ne a ne zaplnit. Až po ostré Jamesově kritice se začalo něco dít, klub zvažoval hráče pod smlouvou (T. J. McConnella se Philadelphia nevzdala, v úvahách se objevili denverský Jameer Nelson či utažský Shelvin Mack), i bez (klubový minikemp navštívili Lance Stephenson, Mario Chalmers, Kirk Hinrich a Jordan Farmar, poslední je favoritem).

Jamesova mediální ofenziva však zároveň vedla k protipalbě, tahoun Clevelandu se dostal pod tlak vlivného komentátora Billa Simmonse a vedl s Charlesem Barkleym půtku, která se nedá vyhrát („Jamesovo stýskání je nevhodné a ubrečené.“ - „Nenechám ho, aby takhle špinil můj odkaz.“ - „Trvám si na tom, co jsem řekl. Nic osobního.“).

Vyhlášený trojkař Kyle Korver se do systému hry nového týmu také nedostal tak rychle, jak se soudilo. Až na úvod února ukázal, co umí. Minnesotě dal 20 bodů. Cavs zároveň sráží zdravotní potíže, nejvíc trpí záda Kevina Lovea, J. R. Smith schází už několik týdnů kvůli zlomenému palci. A přesto všechno jsou jasně nejlepším týmem Východu.

Rondo usazený Rajon Rondo skončil na lavičce.

V Chicagu Bulls zase chytají manažeři za rohy trio hvězd. Série nezdarů nejprve usadila na lavičku rozehrávače Rajona Ronda. Ten však situaci zvládl.

Sice si neodpustil hořké komentáře do vlastních řad, ale teď je zpátky ve hře, dokonce se stal mluvčím kabiny.

Dejme prostor jeho spoluhráči Nikolovi Mirotičovi: „Je vždycky pozitivní. Podporuje mladší spoluhráče. Na tréninku jim pomáhá, před zápasem motivuje. Je skvělé, že ho v týmu máme.“

A za padouchy byli Dwyane Wade i Jimmy Butler. Trojnásobný šampion s Miami i dělník basketbalu, ze kterého vyrostla hvězda, nezvládli porážku s Atlantou. Nepomohlo, že společně nastříleli 73 bodů.

Chicagská bouře Dwyane Wade a Jimmy Butler kritizovali své spoluhráče.

V koncovce chtěli být vidět i další hráči, tahounům sebrali několik střel. A to se Butlerovi a Wadeovi nezamlouvalo. Dali to najevo. Výsledkem byl trest od vedení za nevhodné výroky a jeden zápas mimo základní pětku. Navrch je zkritizoval Rondo.

A to ještě není všechno. Na začátku února vyplavaly z kabiny Bulls náznaky, podle kterých má generální manažer Gar Forman mezi asistenty trenéra své zvědy. Ti mu obratem hlásí, co kdo řekl a neřekl. Začal o tom Butler, jeho slova potvrdil bývalý hráč Rip Hamilton.

Ten nejzajímavější výsledek chicagských zmatků může teprve přijít. Wade se chtěl na konci kariéry vrátit do rodného města, jenže teď je nejisté, zda zůstane déle než jeden rok. A Butler je po pár měsících součástí nových debat o výměně. Boston si na něj brousí zuby.

Hvězdy Toronta Raptors žádné kyselé řeči nevedou, problém je jinde: donedávna nejvážnější vyzyvatel Clevelandu v boji o první místo Východní konference přestal vítězit.

Pět porážek za sebou týmu rozhodně nedodalo víru ve vlastní schopnosti. DeMar DeRozan navíc sbírá zdravotní absence, takže tíha spadla na Kylea Lowryho. V neděli s Orlandem dotahoval marně, v úterý vystřelil vítězství nad New Orleans v prodloužení.

Nová hvězda Řecký mladík nigerijského původu Jannis Antetokunmpo je novou hvězdou NBA.

Nadšený nástup mladého týmu Milwaukee Bucks už je také minulostí, vyhrál jediný z posledních deseti duelů, když několikrát chyběl nemocný Jannis Antetokunmpo. A ukazuje se, že jeho parťák Jabari Parker má potíže s mlčením; za porušení vnitrotýmových pravidel byl jedenkrát usazen na lavičku.

Celek z Wisconsinu se pokouší oživit podkošovou sestavu a výměnou za Milese Plumleeho získal z Charlotte duo Roy Hibbert a Spencer Hawes.

Ale Bucks ztráta formy nemusí z dlouhodobého hlediska příliš mrzet. Dává totiž týmu šanci častěji nasazovat nováčky Thona Makera a Malcolma Brogdona a v letošním draftu doplnit kádr o další mladou naději. Není pochyb, že Bucks mají budoucnost.

Do problémů se dostaly kluby i v dalších velkých městech na severovýchodě Spojených států. V New Yorku, Bostonu, Indianě, Charlotte, Detroitu.

Za hlavu se chytají především fanoušci New Yorku Knicks. Asi jen úhel pohledu rozhoduje o tom, zda dávají větší vinu na proklouzávání další sezony mezi prsty hvězdám Derricku Roseovi s Carmelem Anthonym, anebo prezidentu klubu Philu Jacksonovi.

Začněme od Jacksona: dvojnásobný vítěz NBA coby hráč a jedenáctinásobný trenérský šampion uzavírá kariéru rozpačitě. Znepřátelil si LeBrona Jamese (aféra „posse“), nezapojil se do řešení jednodenního zmizení Derricka Rose a svým přístupem k výměně-nevýměně Carmela Anthonyho vylepšuje svému nejlepšímu hráči poškozenou image. Nedávný rozpad dlouholetého vztahu s Jeanie Bussovou (spolumajitelkou a zároveň prezidentkou LA Lakers) se na něm sotva mohl nepodepsat.

Hledá se Rose Derrick Rose na jeden den zmizel.

Tématem dne se stal Derrick Rose, odložená hvězda z Chicaga. Těžký začátek v New Yorku zvládl, i když mu ho komplikovala soudní pře o údajné znásilnění, vrcholící během předsezonní přípravy. Úspěšný start Knicks znamenal i dobré zprávy pro Rose. Ale když se přestalo dařit týmu, začala se jedna z osobností vzpouzet.

Vše vyvrcholilo domácím utkáním s New Orleansem. Nejen, že si Anthony vykoledoval vyloučení po dvou technických. Náhradní pivot Kyle O’Quinn byl vyloučen pro změnu po likvidačním faulu na dominujícího Anthonyho Davise. A Derrick Rose pro jistotu ke střetnutí ani nedorazil. Dopředu se neomluvil, nikdo o něm nevěděl. Ozval se až po zápase, druhý den ráno přišel na trénink. Výsledkem byla hodně tučná pokuta, v přepočtu kolem pěti milionů korun. Od té doby s Rosem potíže nebyly, jenže je zraněný.

Tématem číslo jedna v Knicks je Carmelo Anthony - jako takřka vždycky v poledních šesti letech. Boss Jackson dával oklikou najevo, že by Anthonyho rád vyměnil.

Sám hráč, který má díky výjimečné klauzuli ve smlouvě právo veta, zprvu změnu odmítat. Pak se vyjádřil, že by k ní byl ochoten, kdyby vedení Knicks rozhodlo, že se bude kádr omlazovat. A nejnověji se zase hodlá ohlížet na zájmy manželky a syna, kteří by raději zůstali.

Mezitím se probírají možné varianty tradu. Z Clevelandu je znát tichý nezájem, Boston řekl ne hlasitěji. A LA Clippers nedají nikoho z hvězdné trojky Chris Paul, Blake Griffin a DeAndre Jordan - ale přesto se o výměně na ose New York - Los Angeles jednat nepřestalo.

Anthony navíc přidal na hřišti a znovu je schopen zazářit, na výhry to sice obvykle nestačí, ale 45 bodů v nedělním čtyřikrát prodlužovaném utkání v Atlantě (pro Mela však duel skončil pro šest faulů už v prodloužení druhém), nebo 34 bodů (z toho klubový rekord 25 bodů za druhou čtvrtinu) proti Washingtonu zase dávají alespoň menší důvody, proč Anthonyho basketbalové dílo obdivovat.

Král koncovek Isaiah Thomas dominuje hlavně koncovkám zápasů.

V Bostonu Celtics to klape. Alespoň zdánlivě. Klub se dostal na druhou pozici Východní konference, fanoušci se radují z výkonů Isaiaha Thomase, malého velkého muže, který je už druhým nejlepším střelcem soutěže a mistrovskými kousky v závěrech zápasů se zapisuje do dějin NBA.

A přesto to nemusí být klubovému vedení dost. Nezdá se, že by Celtics měli šanci na finále NBA. Takže je ve vzduchu další rekonstrukce. Carmelo Anthony její součástí nebude, Jimmy Butler by mohl být. Anebo DeMarcus Cousins. Anebo oba... Jen málokterý činovník má tak těžkou hlavu jako bostonský generální manažer Danny Ainge.

Indiana Pacers a Detroit Pistons, dvě skvělé basketbalové tradice. Ale současníci jim zůstávají mnohé dlužni.

Indiana Pacers vsadili na změnu, na ofenzivní styl, na posily Jeffa Teaguea, Ala Jeffersona a Thaddeuse Younga. Celek postavený kolem Paula George má přesto problémy s místem v play-off. Prezident klubu Larry Bird je nicméně spokojený s prací nového kouče Natea McMillana, jen by logicky chtěl, aby se výsledky dostavily dřív.

I když - možná to právě přišlo, tým vyhrál poslední čtyři utkání a je kandidátem na přesun do sekce spokojení.

Detroit Pistons věří naopak ve stabilitu, na trenérském postu Stan Van Gundy, tým takřka beze změn. Ale výsledek je ještě horší než v případě Indiany.

Charlotte Hornets možná trochu doplácejí na povedený start sezony, kdy se tým usadil na čtvrté pozici Východu. Teď je to horší, série šesti proher v řadě dostala Hornets pod padesát procent.

Hlavní problém klubu však je i nadále nevýraznost. Největší hvězdou zůstává majitel - Michael Jordan. Sympatický rozehrávač Kemba Walker, všestranný Nicolas Batum i defenzivní specialista Michael Kidd-Gilchrist neprodají mnoho lístků a dresů. Co s tím?

Nepovedená rekonstrukce týmu se týká floridského Orlanda Magic, tým zoufale toužil po letošním play-off, ale do něj se (asi) nedostane. Konečně došlo na návrat Evana Fourniera, ale velkou změnu ať fanoušci nečekají. Mladý rozehrávač Elfrid Payton tým vede, v klubu s ním ale nejsou spokojeni a rádi by ho vyměnili. Už dlouho odchází pivotman Nikola Vučevič, teď se zvěsti o výměně přelily na jeho rivala Serge Ibaku. Aaron Gordon není tou hvězdou, kterou si v klubu vysnili, a Mario Hezonja se trápí a trápí.

Východní konference NBA tedy nabízí jen pár vcelku spokojených týmů.

Vyměněný Korver Kyle Korver se stal posilou Clevelandu.

Jedním z nich je Atlanta Hawks, už zase vítězící. Pár týdnů zpátky se mluvilo o přestavbě, klub odeslal střelce Kylea Korvera do Clevelandu. A v plánu byl odchod klíčového pivota Paula Millsapa. Jenže ty správné nabídky nepřišly, zato dobré výsledky ano a celek z Georgie může vesele útočit na druhé kolo play-off.

A pak tři velké proměny k lepšímu.

Washington Wizards začali bídně, chvilku byli nejhorším týmem ligy. Teď? Prohráli jen dvě z posledních 15 utkání.

Souboj dvojčat Poslední vteřina. Marcus Morris skóruje přes své dvojče Markieffa.

Nebýt vítězné trefy detroitského Marcuse Morrise přes své dvojče Markieffa v závěrečné sekundě, mohla se vítězná série Wizards protáhnout na jedenáct utkání, takto je „pouze“ šestizápasová. Doma však vyhrál Washington už 16 zápasů za sebou.

John Wall a spol. jedou. Pohoda se částečně přelila i na českého náhradníka Tomáše Satoranského, který po nevydařeném přelomu roku už zase hraje.

A vítězné série si připisovali i ti, u kterých se to už vůbec nečekalo - hráči Philadelphia 76ers a Miami Heat. Co vypadalo jako další bídný ročník pro Sixers, to se proměnilo ve velkou lednovou jízdu. Klub vyhrál během prvního měsíce roku 2017 hned deset utkání a zásluhou Joela Embiida je ve Filadelfii zase komu fandit.

Heat, to je ještě větší zázrak. Zvlášť po ztrátách Dwyanea Wadea a Chrise Boshe. Gorana Dragiče chtěl klub vyměnit, dnes ho tenhle slovinský rozehrávač vede po devítizápasové vítězné šňůře. A odepsaný Dion Waiters během 48 hodin sestřelil Golden State i Brooklyn.

Pouze Brooklyn Nets jsou v klidu. Naplňují to, co se čekalo. V lize jsou poslední, prohráli sedmkrát za sebou a pro Boston hýčkají vysokou pozici v letošním draftu.

Tabulka Východní konference NBA Tým Z V P % Posl. 10 Z Série V/P 1. Cleveland 48 33 15 68,8 5-5 1V 2. Boston 49 31 18 63,3 7-3 5V 3. Toronto 50 30 20 60 3-7 1P 4. Washington 49 29 20 59,2 9-1 6V 5. Atlanta 50 29 21 58 6-4 1V 6. Indiana 48 26 22 54,2 6-4 4V 7. Chicago 50 25 25 50 6-4 2V 8. Charlotte 50 23 27 46 3-7 6P 9. Detroit 49 22 27 44,9 4-6 1V 10. Milwaukee 48 21 27 43,8 1-9 4P 11. New York 51 22 29 43,1 4-6 1V 12. Miami 50 20 30 40 9-1 9V 13. Orlando 51 19 32 37,3 2-8 2P 14. Philadelphia 49 18 31 36,7 5-5 2P 15. Brooklyn 49 9 40 18,4 1-9 7P

Západ aneb nám se daří...

Kluby Západní konference mají mnohem méně důvodů k napětí a nervozitě. Mnohým týmům se daří právě teď, anebo jsou v nadějné fázi přestavby. I když výjimky se taky najdou.

Curry zazářil Stephen Curry proti Clippers nastřílel 43 bodů, stačily mu tři čtvrtiny.

Golden State Warriors mohou bavit sebe i své fanoušky. Tu si Stephen Curry zastřílí proti údajným vyzyvatelům z LA Clippers, nasází 43 bodů za tři čtvrtiny včetně trefy z půlky. O pár dní později dá 39 bodů proti Charlotte a poslední část znovu sleduje z lavičky.

Jindy si Kevin Durant pohraje s bývalým klubem Oklahoma City Thunder a nasází mu 40 bodů. Vysoká výhra nad Clevelandem měla na Warriors opravdu oživující účinky. Z posledních dvanácti zápasů prohráli jediný - a ještě k tomu střelou s klaksonem.

San Antonio Spurs dál vítězí. Třeba i se základní pětkou LaMarcus Aldridge, Dewayne Dedmon, Dejounte Murray, Danny Green a Kyle Anderson (112:86 v Brooklynu). Nijak zvlášť nevadí, že Kawhi Leonard léčil zdravotní trable a že má Pau Gasol zlomenou ruku.

Čtyřprstý střelec Davis Bertans září i v NBA, přestože má na střelecké ruce jen čtyři kompletní prsty.

Strategie tichých hvězd se vyplácí (do loňského léta Tim Duncan, dnes Aldridge a Kawhi Leonard). Klub nenápadně pluje k dalšímu úspěchu, občas vypomohou méně nápadní hrdinové jako Davis Bertans či Jonathon Simmons. Tak přestavuje nejlepší sportovní klub Spojených států a blízkého okolí.

Houston Rockets našli sami sebe. James Harden je schopný odehrát nepovedené zápasy, ale spíš se od něj dá očekávat přepisování historie NBA. Například se stal prvním mužem v lize, který během jedné sezony stihl dva triple-double s 50 a více nastřílenými body. Dnes je hlavním favoritem na cenu MVP. Své stíny překračují i Eric Gordon s Ryanem Andersonem - kdo by čekal, že se povedou obě akvizice z New Orleans?

Očima historie Co je to triple-double a co znamenají Westbrookovy výkony z pohledu dějin NBA?

Oklahoma City Thunder si po odchodu Kevina Duranta zažilo roli polooutsidera. Russell Westbrook se stal šíleným psem ligy utrženým ze řetězu. Dál úspěšně útočí nejen na korunu krále střelců, ale také na sezonní triple-double.

Teď ale mají Thunder problém: Enes Kanter předvedl jiný typ šílenosti - ze vzteku na svůj výkon si zlomil ruku, když praštil do židle. Ještěže je Westbrookovi a spol. je letos po Durantově zradě dopředu vše odpuštěno...

Dallas Mavericks mají za sebou mizerný start, ale v posledních dnech se chytli. Smetli LA Lakers, zdolali San Antonio, Cleveland i oživenou Philadelphii.

Dirk Nowitzki a Deron Williams už nejsou budoucností klubu, ale Harrison Barnes ano. Zlepšují se „malý bratr“ Seth Curry i Justin Anderson a čerstvou senzací NBA se stal nedraftovaný nováček Yogi Ferrell.

Dynastie Conleyů Mike Conley pochází z rodu, který dal Americe válečné i sportovní hrdiny.

Memphis Grizzlies nemusejí litovat letní zlaté smlouvy pro svého rozehrávače Mika Conleyho, těch 153 milionů dolarů bylo dobře utracených. Marc Gasol dodal své hře nový prvek - klasický pivot střílí se slušnou úspěšností za tři body. Zach Randolph si nečekaně nestěžuje na pozici náhradníka. Vince Carter coby jediný čtyřicátník v soutěži stále mívá své momenty. Jen z angažmá věčně zraněného Chandlera Parsonse se těžko dělá plus.

Utah Jazz měli učinit krok kupředu. A také ho učinili. Navzdory tomu, že objev loňské sezony Rodney Hood v té aktuální dlouho marodil s kolenem a teď si zranění obnovil. Gordon Hayward je lepší a lepší, ale největší posun udělal Rudy Gobert - muž s kondořím rozpětím řídí nejkvalitnější obranu v soutěži.

Srbský Joker Kterak se z Nikoly Jokiče stala hvězda.

Denver Nuggets se podobně jako Utah vyváží směrem vzhůru, i když ho hledání toho správného mixu ještě čeká. Klub z Colorada už ví, že jeho podkošovou budoucností je Nikola Jokič, za Jusufa Nurkiče zkusí získat maximum možného.

Emmanuel Mudiay však asi není odpovědí na otázku, kdo potáhne klub na perimetru. Dobrou zprávou pro Nuggets je, že letošní draft překypuje supertalentovanými rozehrávači.

Phoenix Suns sice dál zůstávají u dna NBA, ale i oni mají na čem stavět. Současné výkony Erika Bledsoea a talent dvacetiletého střelce Devina Bookera jsou dva dobré důvody k víře v lepší příští. A klub se začal poptávat v Sacramentu po DeMarcusi Cousinsovi.

Showtime 2016 Nick Young baví. Střelecky nadaný chlapík se blýskl i netradiční krádeží míče.

Také LA Lakers žijí v naději, na prahu sezony si užívali výhry i kombinaci matadorů Loua Williamse a Nicka Younga s mladíky, teď už jim zbývá jen ta naděje, že z jejich talentů něco bude. Julius Randle léčil zápas plic a také D’Angelo Russell si nedávno nerad odpočinul, to jsou však z dlouhodobého hlediska maličkosti. Vedení může jenom mrzet, že velké letní nákupy Timofej Mozgov a Luol Deng přicházejí v zásadě vniveč.

A jak jsou na tom v LA Clippers? Jako vždycky. Takže tady důvod k lehké frustraci přece jen hrozí. Trpělivá práce, dobrý vstup do sezony a pak přijde zranění hvězd. Absenci Blakea Griffina klub každoročně vyřeší, u Chrise Paula je to pokaždé problém. Naději v posun vpřed dodává možný zisk Carmela Anthonyho, na kterém se nyní pracuje.

Brumlat by mohli v Minnesotě, ale to nepřekvapí. Klub má při své poloze mnohem blíž k mrazům od Jezer než kalifornsko-texaskému slunci. Zdálo se, že Timberwolves mají s přestavbou hotovo, že Karl-Anthony Towns, Andrew Wiggins, Zach LaVine a nováček Kris Dunn jsou těmi muži, na kterých se bude stavět.

Jenže obranná práce dua Wiggins - LaVine není tak účinná, jak by si trenér Tom Thibodeau představoval. Ovšem i tady je vidět zlepšení, Wolves postup do play-off asi zase nevyjde, ale v roce 2017 mají víc výher než porážek

Zakletá hvězda Anthony Davis září, ale srážejí ho zranění i marná snaha manažerů vystavět kolem něj ten pravý tým.

New Orleans Pelicans prožívají druhou sezonu za sebou, ve které se jim nedaří roztáhnout křídla a vzlétnout, Anthonyho Davise srážejí zranění, ale hlavní problém je u jeho spoluhráčů.

Jako by vše špatné odstartovala letní tragédie, při které byl zastřelen talentovaný Bryce Dejean-Jones, přidaly se vážné zdravotní potíže těhotné manželky Jrueho Holidaye; vše dopadlo dobře, ale rozehrávač se dostával do formy pomalu. Příliš nepomohl ani komplikovaný Lance Stephenson, kterého vyřadilo ze sestavy zranění.

Sacramento Kings je na Západě možná hlavní favorit osmého místa v play-off, už kvůli nové hale tenhle úspěch potřebuje. Jenže klub z hlavního města Kalifornie je zároveň jedním z kandidátů na rozmetání kádru. Stačí jeden výbuch „velkého dítěte“ DeMarcuse Cousinse a na světě je kompletní přestavba.

Portland Trail Blazers zatím ono osmé místo drží, ale právě je lze označit za největší zklamání Západní konference. Před sezonou se rekordně posunuli žebříčkem výdajů na hráčské platy, z loňského jasně posledního místa (53 milionů dolarů) na letošní druhé (120 milionů).

Loni tým, od kterého se nic nečekalo, zazářil. A dostal zaplaceno. Letos se od Damiana Lillarda, C. J. McColluma a spol. dost čekalo. Výsledkem je zhoršení. Pod košem je Portland bezbranný; noční můrou je nákup Festuse Ezeliho z Golden State: hráč celý ročník vynechá kvůli zranění kolene. A na náhradu, třeba Larryho Sanderse, nejsou peníze...