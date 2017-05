Brzda Bottas a magické zavolání. Co stálo za Hamiltonovým triumfem?

První zastávka v boxech a přezutí na odlišné pneumatiky. Vettel šel na rychlejší žluté, Hamilton na pomalejší bílé. Ferrari předpokládalo, že jejich jezdec získá dostatečně velký náskok, z něhož poté později, až on nazuje pomalejší gumy, bude úspěšně těžit. Ale nestalo se tak.

Sebastian Vettel byl na druhé sadě pneumatik jasně rychlejší než Hamilton. Do závěrečného úseku závodu za standardních okolností šel s náskokem přibližně 15 vteřin. Ale nestalo se tak. Ze dvou důvodů.

1. Brzda Bottas

Chvíli po zastávce v boxech, ve 20. kole, dorazil Sebastian Vettel za zadní křídlo druhého jezdce Mercedesu Valtteriho Bottase. Ten byl na sjetých gumách o přibližně dvě vteřiny na kolo pomalejší. Hamilton měl ztrácet, místo toho se zezadu Vettelovi blížil. A ten se marně snažil předjet jeho týmového kolegu.

Téměř dlouhých pět kol to trvalo, než německý závodník našel cestu vpřed. Jakmile se protáhl vpřed, začal Hamiltonovi ujíždět. Bottas zatočil do boxů. Roli brzdiče úspěšně splnil. Německému závodníkovi sebral téměř sedm vteřin.

„Jeho pneumatiky už měly odslouženo, takže ho použili, aby mě blokoval. Byl stále dost rychlý na výjezdech ze zatáček, takže jsem měl opravdu problémy, abych se před něj dostal. Ztratil jsem tak mraky času,“ popisoval Vettel.

2. Magické zavolání

Přesto se v polovině Velké ceny Španělska blížila ztráta Lewise Hamiltona na Sebastiana Vettela osmi vteřinám a v Mercedesu byli na poplach. Stačila však trocha štěstí a Ferrari nebyla jeho rychlá kola nic platná.

Jakmile se ve 33. kole střetli na dráze Felipe Massa se Stoffelem Vandoornem a Belgičanovo auto zůstalo stát vedle dráhy, začali stratégové týmů horlivě počítat. Jak využívat virtuálního safety car k zastávce tak, aby tím získali výhodu? Vyměnit pneumatiky při zpomalovací fázi je totiž výhodnější, všechny vozy jedou po okruhu pomaleji, takže ztráta nabytá pomalou jízdou v boxech není např. 20 vteřin, ale jen 15.

„Plánovali jsme zastávku pro Lewise od chvíle, kdy byla safety car fáze vyhlášena. Ale pokud bychom vyměnili pneumatiky hned, Ferrari by nás kopírovalo, takže bychom žádnou výhodu nezískali. Proto jsme čekali na moment, kdy bude ohlášen konec zpomalovací fáze. Poté jsme Lewise hned povolali,“ vysvětlit šéf týmu Mercedes Toto Wolff.

Ferrari muselo reagovat i tak. Jen s tím rozdílem, že Vettel měnil pneumatiky již při standardním závodním tempu, takže ztratil. A ne málo. Před safety car byl před Hamiltonem o téměř osm vteřin, po návratu na dráhu z boxů byl na úrovni svého soka. Sám se po závodě divil, kde ten čas ztratil. Bylo to strategickou chybou Ferrari a dobrým nápadem Mercedesu.

Pokud by k nehodě Massy a Vandoorna nedošlo, musel by Hamilton po zastávce dohánět ztrátu osmi vteřin. A vůbec není jisté, že by se mu to povedlo. Jel by na hraně a poté by ho ještě čekal předjížděcí manévr. Takto měl Vettela po zastávce v boxech jako na talíři.