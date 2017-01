Jedna jízda, pět čtverných skoků. Americký mladík Chen přepsal historii

„Bylo to úžasné. Kvůli tomuhle trénuji, na tomhle jsem tak pracoval. Nechtěl jsem s tím vyjít ven, dokud to nebudu mít zažité v tréninku. Jsem na to vážně pyšný,“ uvedl Chen, který normálně v programu předvádí čtyři čtverné skoky.

Svými bodovými zisky za krátký program (106,39), volnou jízdu (212,08) i celkovým součtem (318,47) vylepšil vlastní americké rekordy. Na druhém místě skončil o rok mladší Vincent Zhou, který obdržel 263,03 bodu.

V soutěži žen triumfovala jmenovkyně mužského šampiona Karen Chenová. Sedmnáctiletá krasobruslařka získala rovněž svůj první americký titul, když porazila téměř o tři body medailistku z olympijských her a mistrovství světa Ashley Wagnerovou.