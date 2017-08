Táta jí vyměnil hokejku za raketu. Havlová teď sní o Wimbledonu

„Pořád se motala na zimáku a chtěla bruslit. Takže když syn vyrostl z první výstroje, půjčil jsem ji Natálce, ať si to tedy taky vyzkouší,“ vzpomíná na sportovní začátky své dcery Lukáš Havel.

Sledoval její počínání na ledě a doufal, že ji hokej brzy omrzí. Jenže marně. „Když pak chtěli, aby začala jezdit i na zápasy, tak jsem jí hokejku rychle sebral. Hokejistku jsem z ní fakt mít nechtěl,“ přiznává.

Přesměrování na kurty vyšlo

A aby dcera neměla moc času vzdorovat, prakticky vzápětí jí pořídil tenisovou raketu. „Dcera je divoká a sport je ideální na vybití energie. Každopádně tenis mi přišel pro holku jako mnohem lepší volba než hokej,“ prozrazuje Lukáš Havel.

„Vzal mě na kurty a mně se tam okamžitě zalíbilo,“ přidává svoji vzpomínku dvanáctiletá tenistka Spartaku Jihlava Natálie Havlová, která v současnosti figuruje na 24. příčce českého žebříčku mladších žákyň.

Co se budoucnosti týká, o té má zcela jasnou představu. „Chtěla bych jednou vyhrát Wimbledon,“ sní Natálie o úspěšné kariéře profesionální tenistky.

Zatím ji však těší i úspěchy na domácí půdě. Zrovna o minulém víkendu se vracela s cenou za první místo na turnaji v nedalekém Humpolci.

„Hraje prakticky každý víkend. Teď má sice náhodou v sobotu iv neděli volno, ale hned potom tu další pojede na turnaj do Brna,“ prozrazuje Lukáš Havel, který svoji dceru většinou na všechny turnaje doprovází. „Někdy to ale samozřejmě nevyjde, protože je těžké všechno skloubit dohromady, takže místo mě jede můj otec. Jsme taková sportovní rodina. A když už jsme se na to jednou dali, tak nejde vynechat,“ vysvětluje.

Relaxovat vyráží k vodě

Příliš volného času talentovaná jihlavská tenistka nemá, nicméně pokud jí prý přece jen nějaký zbyde, ráda vyráží k vodě.

„Občas zajdeme s kamarádkou v Jihlavě do Vodního ráje nebo se jdeme vykoupat s bráchou a mamkou doma ve Vyskytné,“ přiznává Natálie, jejímž tenisovým trenérem ve Spartaku je Michal Holenda. A ten má svoji svěřenkyni velmi dobře přečtenou. „Určitě je silnější na bekhendu než na forhendu. Občas taky trochu zápasí s psychikou, ale celkově je to velká bojovnice,“ nešetří chválou kouč.

To otec malé Natálie má někdy při sledování sportovních vystoupení své dcery přece jen o něco přísnější oko.

„Trénuje denně, ale je to náročný sport, takže si myslím, že by klidně ještě mohla přidat,“ má jasno bývalý hokejista Litvínova, Slavie Praha, Třince, Třebíče či Havlíčkova Brodu. „Ve sportu je potřeba pevná ruka. Všechno musí mít nějaký řád. Někdy chválím, jindy je potřeba zakřičet. Je pravda, že to se mnou někdy nemá lehké, ale snažím se,“ usmívá se.

A jaký má jeho dcera tenisový vzor? „Určitě Rogera Federera. Obdivuju jeho styl. Ale taky třeba to, jak se chová,“ prozrazuje šikovná jihlavská tenistka Natálie Havlová, která zatím pořád ještě chodí na základní školu Seifertova v Jihlavě. „Nejvíc mě baví tělocvik a zeměpis,“ přiznává s tím, že výběrem střední školy se zatím nezaobírala.