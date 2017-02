Ústečtí basketbalisté skřípli Děčín. Jsem na tým pyšný, chválil kouč

„Odehráli jsme skvělý zápas a na kluky jsem pyšný. O to větší škoda, že jsme to nebyli schopni dotáhnout do konce. Rozhodl faktor domácího prostředí a naše užší rotace. Domácí po nás šlapali, šlapali po rozehrávačích, a ti toho měli už v závěru plné zuby,“ hodnotil ústecký trenér Antonín Pištěcký.

Děčínský kouč Pavel Budínský poražené chválil. „Gratuluji Ústí za velmi kvalitní výkon. Jen se potvrdilo, že v Děčíně se hraje dobře každému. Ústí mělo v prvním poločase dobré procento střelby, naopak naše obrana byla sice intenzivní, ale v některých situacích jsme udělali hloupá rozhodnutí a soupeř nás potrestal,“ ohlížel se Budínský za úvodním dějstvím, jež Sluneta ovládla 45:37.

Ústí drželo těsné vedení až do 35. minuty, pak ale už nedokázalo odolat strhujícímu finiši domácích. Přesto ještě úplný závěr Sluneta vyšponovala. Po šestkách Pavla Houšky a trojce Ondřeje Šišky vedli Válečníci 73:66, ale posledních 70 vteřin nabídlo drama.

Válečníci byli třikrát na čáře trestného hodu, uspěli však jen napůl, naopak koš a trojka Michala Šotnara znamenaly stav 75:74. Pak ale byl faulován děčínský Lukáš Palyza, sice dal jen jednu šestku, ovšem Ústí už v necelých třech vteřinách stihlo jen jednu nepřesnou střelu.

„Chyběly nám asi tak tři vteřiny navíc. Ale je super, že jsme takhle zabojovali a hráli až do poslední chvíle,“ byl hrdý ústecký rozehrávač Šotnar.

Děčínu v závěru pomohla širší rotace hráčů. „A také jsme si pomohli útočným doskokem a byli jsme aktivní. Užší rotaci Ústí postupně docházel elán a nadšení, a přestože to hráči v závěru zdramatizovali, byli jsme o ten koš lepší. Každopádně to bylo to jedno z těch lepších a pěknějších derby,“ tvrdil Budínský.

Armex skončil po základní části třetí s bilancí 15 výher - 7 porážek, na druhé Pardubice ztrácí tři body. Sluneta je sedmá a o play-off bude bojovat v nadstavbové skupině A2. „Nic jiného než uhájit sedmé místo nebereme!“ burcuje Šotnar.