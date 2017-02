Svitavští basketbalisté hrají skupinu horších, i tak myslí na play-off

Tomáš Teplý v dresu Svitav

dnes 11:53

Deset zápasů, šest soupeřů a dvě postupová místa do play-off. To je systém druhé fáze pro týmy ze spodní části tabulky basketbalové ligy. Svitavy k první bitvě zamíří již v úterý do Ústí nad Labem.