Kolínský útok škodil Svitavám jen chvíli, Slezák vybičoval ostatní

Tury zdobila kvalitní defenziva. Pod vlastním košem přeskakovali svého soupeře, který se ke druhým střelám dostával jen zřídka. Sami přitom hráli pestře, takže kromě zdařilých pokusů z dálky odměňovali potleskem fanoušci také pohledné smeče. Kouč Lubomír Růžička si však cenil zejména dobré práce v obraně.

„Od ní všechno začíná. Na hráčích je vidět, že si konečně začínají užívat basketbal. Baví je bránit. Díky příchodu Pavla Slezáka jsme na obranné polovině zagresivněli. On je ten strůjce, který dokáže vybičovat ostatní,“ prohlásil Růžička.

Směrem k obroučce Kolína postupovali Tuři rozvážně a bez zbytečných ztrát. Míč přitom putoval rychle od jednoho hráče k druhému. Když to domácí nezkusili z trojky, uspěli bojovností pod košem, kde si svými parametry dělal prostor zejména střídající pivot Roseboro, a to často i proti přesile.

„Velmi nám pomohl. Hrál s obrovskou energií, prakticky hned dal osm bodů a dostal nás do bodového polštáře, který jsme si udržovali,“ těšilo Růžičku.

Vedení Svitav narostlo postupně až na 23 bodů. Středočeši sice v poslední čtvrtině manko stahovali, ale Tuři žádné drama nedopustili.

„Kolín je houževnatý tým, který se nevzdává. I po třetí čtvrtině jsem hráče upozorňoval, že náskok devatenácti bodů nic neznamená. Jakmile jsme dali prostor více hráčům, hned to trestal. To mě mrzí, ale dovedli jsme zápas do vítězného konce, za což klukům děkuji,“ dodal kouč.