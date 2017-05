Na Zlatou tretru míří šampioni Röhler a Kipruto, o Boltovi se jedná

O startu největší očekávané hvězdy mítinku Jamajčana Usaina Bolta se stále jedná.

Pořadatelé zařadili do programu netradiční formát oštěpařské soutěže. Klasický souboj jednotlivců nahradí mezistátní zápas Česko - Německo, ve které se vedle Röhlera ukáže vítěz Diamantové ligy Jakub Vadlejch i mistr světa z roku 2013 Vítězslav Veselý.

„Němci se v poslední době opravdu výrazně zlepšili a šli strašně nahoru. Viz Röhler, který předvedl v Dauhá úžasný výkon 93,90 metru. Říkám to delší dobu, ale pro mě je to borec budoucnosti. Může hodit opravdu daleko. Věřím, že může i tady atakovat třeba můj rekord,“ řekl ředitel mítinku Jan Železný, který je držitelem světového rekordu 98,48 metru a bude kapitánem české reprezentace.

Český tým složil z Vadlejcha, Veselého, zkušeného Petra Frydrycha a loňského objevu Jaroslava Jílka. Kapitán německého výběru, bývalý světový rekordman a olympijský vítěz z roku 1972 Klaus Wolfermann, nasadí kromě Röhlera, Johannese Vettera, Andrease Hofmanna a Larse Hammana.

Po čtyřech letech se do programu vrací běh na 3000 metrů překážek a s ním i Keňan Kipruto. „Vytipovali jsme si ho, aby zaběhl co nejrychlejší čas. Bude jediný Keňan v závodu a má útočit na rekord mítinku svého krajana Koecha 8:02,55. Kipruto ještě nikdy nezaběhl pod osm minut, byli bychom velmi rádi, kdyby se mu to povedlo tady,“ řekl manažer mítinku Alfons Juck.

Boltova účast se podle něj posouvá správným směrem. „Je to ve stejném stádiu jako v letech, kdy tu startoval. Jsme ve spojení a věříme, že jednání budou mít úspěšný závěr,“ řekl Juck.

Pořadatelé Zlaté tretry se mohou těšit na zvýšenou finanční podporu města i kraje. Ostrava navýšila dotaci z 8,5 na 10 milionů korun, Moravskoslezský kraj z šest na sedm milionů korun.

Organizátoři věří, že nepřijdou ani o dotaci ministerstva školství, jejichž vyplácení nedávno ve sportu po aféře kolem fotbalové asociace pozastavila ministryně Kateřina Valachová. „Věříme, že přidělení dotace bude definitivně potvrzeno v příštích dnech,“ řekl Juck.