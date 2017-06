Na šedesátiny cyklistické Dukly Brno dorazí i legendy

„Legendy jako Jaroslav Bugner, František Jursa, Jiří Daler, Jan Smolík, Jiří Škoda, Michal Klasa, Pavel Padrnos, Ján Svorada a další budou na velodromu přítomní až do nočních sobotních hodin,“ oznamuje Svatopluk Buchta, trenér brněnské Dukly.

Slavný oddíl, který vychoval olympijského vítěze Jiřího Dalera i mistry světa, slaví šedesátiny. A při té příležitosti nejenže sezval osobnosti, ale také připravil dosud nejkvalitnější Grand Prix Brno v dráhové cyklistice.

V sobotu od 12 hodin a v neděli od jedenácti se tak na velodromu v Pisárkách uskuteční závody 1. kategorie Mezinárodní cyklistické unie (UCI) ve sprintu, keirinu a scratchi, v nichž se představí junioři, závodníci do 23 let, ženy i muži.

Program tradičně doplňuje Memoriál Vlastimila Moravce v omniu mužů i žen 1. kategorie UCI a také vylučovací závod jezdců do 23 let. To vše v konkurenci závodníků ze 14 zemí, mezi nimiž se objeví také olympionici včetně domácího Pavla Kelemena.