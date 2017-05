Na exhibici do Prahy dorazí osm nejlepších házenkářů světa včetně Jíchy

Vrcholem programu bude středeční ženský a mužský zápas mezi výběrem světa a týmem složeným z českých a slovenských hráčů.

Vedle Jíchy, který vládl světové házené v roce 2010, se z nejlepších hráčů roku představí Daniel Narcisse, Jackson Richardson, Daniel Stephan, Bertrand Gille, Henning Fritz, Slawomir Szmal a Thierry Omeyer.

Účast přislíbili také vítězové Ligy mistrů László Nagy a Momir Ilič. V ženském utkání nastoupí tři nejlepší hráčky roku - Andrea Lekičová, Cristina Neaguová a Alexandra Priscila do Nascimentová.

Mužský celek povedou v utkání slavní trenéři Claude Onesta a Alfred Gíslason a ženský výběr pak Morten Soubak s Heinem Jensenem, kteří budou mít k dispozici šest hráček vítěze Poháru EHF Rostova.

Akce bude oslavou největších triumfů české házené. V roce 1957 ženská reprezentace vyhrála MS, o deset let později získali zlato muži. Před 60 lety Dukla Praha premiérově triumfovala v tehdejším Poháru mistrů evropských zemí a před 45 lety vybojoval český celek stříbro na olympiádě v Mnichově.

„Jsme rádi, že můžeme vzpomínat na krásné milníky. Proto jsme připravili akci, která propojí světovou extratřídu v házené s amatérskými sportovci. Ze zájmu světových hvězd jsme nadšeni. To, že jsme sem dostali tato jména, je opravdu výjimečné,“ řekl na tiskové konferenci manažer reprezentací Karel Nocar.

Program odstartuje v pondělí 19. června, kdy na Štvanici začne pokus o zápis do knihy rekordů v maratonském zápase. Ve dvou týmech se budou střídat registrovaní hráči, amatéři i kolemjdoucí a jejich cílem bude hrát nonstop 42,195 hodiny, což je v kilometrech délka maratonského běhu.

Středečním exhibičním zápasům bude předcházet utkání osobností, v němž se představí například herci Ladislav Hampl a Jakub Kohák, fedcupový kapitán Petr Pála, basketbalista Jiří Welsch či bývalí fotbaloví reprezentanti Vladimír Šmicer, Ladislav Vízek a Patrik Berger.

Pokud by pršelo, akce se přesune do haly na Podvinném mlýně. „Tím, že jsme to pojali jako open akci, je pro nás počasí skutečně klíčové. S pokorou vyhlížíme dlouhodobé předpovědi. Doufám, že nám počasí pomůže,“ řekl prezident svazu Radek Bendl. „Z dlouhodobých statistik jsou 21. a 22. červen nejhezčími dny v roce, tak doufám, že se to potvrdí,“ dodal Nocar.