Jednička Murray: Překvapilo mě, že bude Agassi koučovat Djokoviče

„Že mu bude pomáhat Andre, je určitě pro Novaka pozitivní. Je to zároveň dobrá zpráva pro tenis. Když šampioni z minulosti zůstávají, budí to zájem fanoušků,“ citoval třicetiletého Skota web televize SkySports.

Murrayho krok jeho vrstevníka Djokoviče nicméně trochu překvapil. Nečekal návrat Agassiho k profesionálnímu tenisu. Osminásobný grandslamový šampion se dosud věnoval jiným aktivitám - zejména manželce Steffi Grafové a dětem či své škole pro znevýhodněné děti v Las Vegas. Z charitativních projektů si občas odskočil na tenisovou exhibici.

„Neznám detaily dohody, ale vím, že Andre je velmi vytížený muž. Je to trochu překvapivé, nečekal jsem, že se jednou rozhodne být tenisovým koučem,“ řekl Murray.

Před antukovým grandslamem v Paříži teď mají oba za zády bývalé šampiony. Mimochodem - o deset let starší Ivan Lendl vede nad Agassim ve vzájemné bilanci 6:2.

Ovšem Djokovič ani Murray zrovna neoplývají oslnivou formu. Lendlův svěřenec, který je světovou jedničkou, má letos zápasové skóre 16:7. Jediný titul urval v Dubaji.

Naposledy ho v Římě vyřadil domácí Fabio Fognini. Na oranžovém povrchu prohrál už počtvrté.

Murray sice jako číslo jedna na světě k největším favoritům Roland Garros stále patří, ale nezdá se, že by to měl být právě on, kdo ohrozí španělského krále Rafaela Nadala v cestě za desátým triumfem na jeho nejoblíbenějším povrchu.

„Stal jsem se světovou jedničkou na konci roku a občas jsem letos bojoval se ztrátou motivace, bylo těžké určit si nové cíle,“ přiznal Murray. „Ale přes osm let mé kariéry se snažím hrát nejlepší tenis na grandslamech a to stále platí. Vždycky cítím zvláštní motivaci, zvlášť když hraju špatně.“