Ogier se chce na oblíbené Německé rallye vrátit do čela mistrovství světa

Tovární jezdec Fordu na severu Evropy havaroval a s ohledem na zdravotní stav navigátora Juliena Ingrassii musel následně odstoupit. V Německu se mu však daří a tak věří, že se opět posune před Belgičana Thierryho Neuvillea.

Po devíti soutěžích mají oba piloti 160 bodů, pro Neuvillea hovoří větší počet vyhraných rallye. „Do Německa se každý rok hodně těším a letos to bude s ohledem na velký souboj v šampionátu ještě více vzrušující,“ uvedl Ogier, jenž asfaltovou rallye třikrát v kariéře vyhrál a letos bude zároveň útočit na třetí triumf v řadě.

„Vrátit se ze šotoliny na asfalt je vždy příjemné. Tratě v Německu jsou náročné a je vždy důležité najít správné nastavení vozu i správné myšlení. Když je mokro, tak je to ještě složitější a chyby se tady většinou neodpouští. Letos je navíc řada rychlostních zkoušek nových, čímž je to ještě zajímavější,“ řekl Ogier.

Pro tovární tým Hyundaie je Německá rallye domácí soutěží, sídlí totiž v Alzenau. „Vést šampionát je pro nás něco nového, ale já se opravdu těším, že pojedu první. Doufejme, že budu moct využít silný výkon našeho motoru a pokusíme se zvýšit vedení v mistrovství. Nebude to snadné, ale víme, že to můžeme dokázat,“ uvedl Neuville. Dobře také ví, jaké je to v Německu vyhrát. V roce 2014 si zde připsal premiérovou výhru v MS a zároveň se postaral o první triumf korejské automobilky v šampionátu.

Na startu tentokrát nebude chybět ani tovární jezdec Škody Jan Kopecký, jeho týmový kolega Pontus Tidemand ze Švédska má první šanci zajistit si titul mistra světa v kategorii WRC2. Bez ohledu na výsledek svého hlavního soka Teemu Suninena z Finska se jím stane v případě, že skončí nejhůře čtvrtý.

Německá rallye odstartuje ve čtvrtek vpodvečer diváckou rychlostní zkouškou v Saarbrückenu, v dalších třech dnech posádky čeká 20 erzet. Vítěz bude znám v neděli krátce po poledni.