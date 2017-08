Tak jsme první - no a co! Špotáková odpálila euforii: Tohle se musí zapít

Dalších 11 fotografií v galerii ZLATÉ EMOCE. Barbora Špotáková slaví zlato na mistrovství světa v Londýně. | foto: AP

Londýn (Od našeho zpravodaje) - Čirá radost na ploše Olympijského stadionu, ryzí veselí v ochozech. Už zase se sešli a už zase kamarádi a blízcí oštěpařské královny Špotákové navlékli trička s nápisem „Bára Ultras“. A do londýnské noci křičeli: „Tak jsme první - no a co!“ Byť partner mistryně světa Lukáš Novotný přiznával: „Byly to nervy.“