Czeczinkarová vyléčila koleno a na MS v cyklokrosu bude, Šimůnek nikoliv

Majitelka dvou bronzových medailí z mistrovství Evropy ve své věkové kategorii Czeczinkarová naposledy závodila 17. listopadu ve Slaném. Devatenáctiletá cyklistka, která se věnuje i horským kolům, poté kvůli bolavému kolenu předčasně ukončila cyklokrosovou sezonu.

Po přípravě s reprezentačním týmem bikerů na Kanárských ostrovech však své rozhodnutí přehodnotila a pojede na cyklokrosové MS. „Cítí se dobře, koleno je v pořádku. Je zpátky v tréninkovém rytmu a je připravená závodit,“ řekl serveru cyklokros.cz reprezentační trenér Petr Dlask.

V nominaci je dvacet závodníků v pěti kategoriích. Velkou medailovou adeptkou bude devětatřicetiletá Kateřina Nash, jež při šesti startech ve Světovém poháru dosáhla čtyřikrát na stupně vítězů a celkově byla třetí.

V závodě žen do 23 let bude s Czeczinkarovou na startu i Nikola Nosková, která loni v Heuden-Zolderu skončila druhá. Stříbro bude v této kategorii obhajovat také Adam Ťoupalík.

V závodě mužů bude pětičlenný český tým nejvíce spoléhat na mistra republiky Michaela Boroše, jenž v neděli v Hoogerheide zakončil sezonu Světového poháru dvanáctým místem. Na startu nebude devátý muž z loňského MS Radomír Šimůnek, který 7. ledna v mistrovském závodě v Hlinsku skončil po pádu do sněhové závěje v bezvědomí a měl potíže s krční páteří.

Světový šampionát se koná o víkendu. V sobotu se jedou závody juniorů, žen do 23 let a žen elite, v neděli budou o medaile bojovat muži do 23 let a muži elite.