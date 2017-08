Rozporuplné pocity. Mladým tenistkám těsně unikla světová medaile

„Po posledním zápase byly holky hodně smutné. Medaile byla blízko, takže se zklamání dalo pochopit. Ale během mistrovství odehrály hodně kvalitních zápasů, odvedly skvělou práci a bojovaly ze všech sil až do konce. Takže pocity jsou rozporuplné,“ uvedl po závěrečném utkání nehrající kapitán družstva Lubomír Štych, který před šampionátem bral jako úspěch postup do čtvrtfinále. „To se povedlo, nakonec hráčky uhrály ještě kolo navíc. Osobně si myslím, že čtvrtá příčka na světě je krásná,“ dodal.

Jeho tým po úspěchu ve skupině uspěl ve čtvrtfinálovém střetnutí proti Číně, v semifinále však těsně podlehly Ukrajině. „Jednotlivé zápasy byly vyrovnané. Chyběl kousek, a naše vystoupení mohlo být ještě úspěšnější,“ posteskl si kouč družstva, které hrálo v sestavě Daria Vidmanová, Kateřina Mandelíková a Linda Fruhvirtová.

Chlapeckému výběru ve složení Adam Jurajda, Daniel Siniakov a Lukáš Hauge postup do čtvrtfinále utekl, v zápasech o 9. až 16. místo však dokázal zabrat a nakonec získal slušnou desátou příčku.

„Do prvního zápasu proti Itálii nemohl kvůli zdravotním problémům postoupit Dan Siniakov a právě toto utkání rozhodlo o naší absenci ve čtvrtfinále. Od další porážky se Spojenými státy se ale tým výsledkově zvedl a nakonec se probil do světové desítky. Můžeme být spokojeni,“ hodnotil vystoupení českých nadějí kapitán Jiří Kulich.

První vítězství chlapci získali nad Austrálií, pak si poradili s Egyptem a přehráli i čtvrtou nasazenou Argentinu. „Soupeř neměl v turnaji nejlepší formu, i tak to byl cenný skalp,“ pochvaloval si Kulich, kterého nerozladila ani závěrečná porážka s reprezentací Peru. „Trošku nás zaskočili, byli hodně kvalitní. Ale to se v této kategorii stává.“

Finálový turnaj mistrovství světa do 14 let se v Prostějově hrál podevatenácté, premiérově o titul hrálo po základních skupinách osm týmů v obou kategoriích. V předešlých letech vítězové skupin hráli semifinále.

„Díky změně každé družstvo odehrálo o jeden zápas více, vypadl volný den. Bylo to hodně náročné,“ konstatovala ředitelka šampionátu Petra Černošková. „Možná je to spravedlivější model. Jedna porážka ve skupině totiž neznamená konec nadějí na medaili. Ale děti si nemůžou odpočinout a to je problém. Možná bude řešením mistrovství o den prodloužit,“ uvažuje.

Dlouholetá ředitelka mistrovství zažila ještě jednu premiéru. Poprvé byla během turnaje vyloučena hráčka za nevhodné chování. „Byla to jedna dívka ze Slovenska. Nadávala všem. Rozhodčím, soupeřům i divákům. Bylo to naprosto nepřípustné,“ odsoudila jednání začínající tenistky Černošková.