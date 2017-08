Motocyklista Abraham odstartuje do GP Rakouska z jedenáctého místa

Abraham, který na okruhu ve Spielbergu zajel čas 1:24,220, postoupil do druhé části kvalifikace potřetí v sezoně. Poprvé se mu to povedlo v dubnu Argentině, kde zaznamenal životní výsledek a do závodu odstartoval z druhého místa. V květnu ve Francii si v kvalifikaci vyjel deváté místo.

Vedoucí jezdec šampionátu MotoGP a obhájce titulu Márquez si připsal jubilejní 70. pole position v kariéře a znovu vylepšil vlastní rekord. Na druhém místě je se 65. kvalifikačními triumfy jeho krajan Jorge Lorenzo, který dnes dojel třetí. Z druhého místa odstartuje Ital Andrea Dovizioso.

V Moto3 se nevedlo Jakubu Kornfeilovi, který obsadil 28. místo. Horší umístění na startu v dosavadních deseti závodech sezony zaznamenal pouze 29. pozicí v Barceloně.