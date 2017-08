MS ON-LINE: Špotáková a Maslák bojují o finále, koulař Staněk o medaili

Před měsícem zde ovládla Diamantovou ligu, navíc v letošním maximu 68,26 metru. Právě za tento výkon patří Barboře Špotákové ve světovém žebříčku druhá příčka za Chorvatkou Kolakovou, které oštěp dolétl na 68,43 na mítinku v Lausanne.

ON-LINE Večerní program 3. dne sledujte podrobně

Špotáková v letošní sezoně prokazuje výtečnou formu. Téměř v každém závodě se dokázala zlepšit a její výkony před Londýnem gradovaly.

„Jsem v pohodě. Mám spoustu pozitivních signálů, že to dobře dopadne,“ hlásí před dnešní kvalifikací.



Dvojnásobná olympijská vítězka a držitelka tří medailí z mistrovství světa se představí ve druhé skupině. K postupu mezi nejlepší dvanáctku oštěpařek musí přehodit hodnotu 63,50 metru.

Ještě před ní si sektor vyzkouší Nikola Ogrodníková. Šestadvacetiletá atletka je na světovém šampionátu nováčkem. Letos si vylepšila osobní rekord na 62,24.

Silák Staněk poprvé ve velkém finále

Na světové akci ještě nikdy ve finále kouli nevrhal. Letos na halovém evropském šampionátu v Bělehradě bral Tomáš Staněk stříbro. Nyní před českým koulařem stojí další výzva - potvrdit roli jednoho z největších favoritů na medaili.

V kvalifikaci Staněk zapsal 20,76 metru a o jediný centimetr překonal požadovaný limit pro účast ve finále. V něm už 26letý Čech tuší, že medaile budou viset daleko přes 21 metrů. A tabu není ani magická hranice 22 metrů.

„Samozřejmě je to hodně daleko, ale myslím, že na to mám. Atmosféra bude taky dobrá; když to rozjedu a trefím se, mohl bych se dvaadvacítce určitě přiblížit,“ domýšlel před nedělním finále.

Maslák před branou finále

Ve finále na mistrovství světa už běžel, před čtyřmi lety v Moskvě skončil pátý. Nyní čtvrtkaře Pavla Masláka dělí od účasti mezi osmičkou nejlepších postup ze semifinále.



V rozbězích si Maslák vylepšil letošní maximum na 45,10 sekundy.

„Chtěl bych stlačit čas pod 45 a doufám, že se mi to tady povede. Potvrdil jsem si dnes, že jsem hlavně závodník, že se na závodech víc hecnu. Běželo se mi dobře,“ řekl po sobotních rozbězích.



ZPRAVODAJSTVÍ Z dopoledního programu MS

Do finále běhu na 400 metrů postoupí ze tří rozběhů vždy dva nejrychlejší, doplní je poté dva atleti s nejlepšími časy.

Závěrečnou disciplínou na 800 metrů vyvrcholí i dvoudenní klání sedmibojařek. Eliška Klučinová bude bránit osmou příčku před dotírající Američankou Williamsovou. Kateřina Cachová je prozatím na sedmnáctém místě.