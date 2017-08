ON-LINE: Oštěpařka Špotáková je po deseti letech znovu mistryní světa

Při rozcvičování se usmívala, pozpěvovala si, které aktuálně hrály na Olympijském stadionu v Londýně. Uvolněná zůstávala Barbora Špotáková během celého oštěpařského finále.

ON-LINE Večerní program 5. dne sledujte podrobně

Prvním pokusem ještě hodila 58,48 metrů a figurovala na devátém místě. Ve

druhém už však zkušená Češka překonala jako první finalistka 65metrovou hranici. Oštěp zapíchla na metu 66,76 metru a s přehledem se ujala vedení.

O to už 36letou Češku žádná z konkurentek nepřipravil.

Připravujeme podrobnosti....

Hejnová a Rosolová mezi elitní osmičkou?

S přehledem ovládla pondělní rozběh, zajistila si přímý postup do semifinále a prohodila: „Možná jsem černý kůň soutěže.“ Zuzana Hejnová ovládla poslední dva světové šampionáty v Moskvě i Pekingu. V Londýně může v běhu na 400 metrů překážek zkompletovat vítězný hattrick. To se žádné atletce na této trati nikdy nepodařilo.

Semifinále bude v úterý dalším postupným krokem. Hejnová poběží hned v prvním a s ní i dvě Američanky Carterová a Littleová. Ze tří semifinálových běhů postoupí dál vždy dvě nejlepší - a k nim přibudou další dvě ženy s nejlepšími časy.

„Budu mít klapky na očích a snažit se vnímat jenom sama sebe a svůj rytmus,“ plánuje. „Zase poběžím svižně od začátku a ke konci se uvidí. Moje taktika bude doběhnout první nebo druhá přímo postupující. Určitě nebudu plácat energii na to, abych v semifinále zvítězila. Nechám si to když tak na finále.“

Ve třetím semifinále se představí i druhá česká zástupkyně Denisa Rosolová, jež před startem šampionátem trápilo zranění zadního stehenního svalu. V rozběhu doběhla v čase 55,41 sekundy třetí, na přímý postup do semifinále to tehdy stačilo. Ale co finále?

„Musím mít rychlejší začátek, než v rozběhu a uvidím, co z toho vzejde,“ řekla Rosolová.



PROGRAM A VÝSLEDKY Jednotlivé disciplíny 5. dne podrobně

Během úterního programu se v Londýně budou rozdávat medaile také v dalších disciplínách. Dramatické klání se očekává mezi tyčkaři s letošním lídrem Samem Kendricksem, francouzským fenoménem Renaudem Lavilleniem, jemuž stále zlato z MS chybí, či Polákem Liskem, který stejně jako Kendricks letos zdolal hranici šesti metrů.

Jedním z vrcholů celého šampionátu bude pak souboj běhu na 400 metrů, v němž se představí světový rekordman a olympijský vítěz Wayde van Niekerk.