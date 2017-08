ON-LINE: Pokračuje soutěž desetibojařů, Holuša poběží o finále

Po třech disciplínách patřila českému desetibojaři třiadvacátá příčka.



Nepovedla se mu totiž v pátek odpoledne podle plánu úvodní stovka, ve které obsadil až devětadvacáté místo, ani následná dálka, v níž skočil jen 702 centimetrů. Až vrhem koulí na hranici 14,57 metru Helcelet splnil svůj standard a posunul se pořadím výše.

Bylo ale zřejmé, že doplácel na několikatýdenní tréninkový výpadek poté, co si na konci května na tradičním mítinku v Götzisu poranil sval na noze.

V pátek večer ještě Helcelet a spol. bude soupeřit ve výšce a běhu na 400 metrů.

Druhým českým zástupcem, který se na Olympijském stadionu představí, bude Jakub Holuša v semifinále patnáctistovky.

Ten ve čtvrtek s přehledem zvládl rozběh, když se až do závěrečného kola schovával, než se vysunul do vnější dráhy, oběhl si své soupeře a pelášil za postupem do semifinále z druhého místa.

„A k semifinále teď musím přistoupit jako k životnímu závodu. Dostat se do finále je mým velkým snem a rozhodně si myslím, že na to forma je,“ tvrdil reportérům na místě.

Loni mu na olympijských hrách v Riu o jedinou příčku vysněné finále uniklo. Jak si devětadvacetiletý český šampion povede v Londýně?

Čtyři sady medailí

Čtyři velká finále uvidí Olympijský stadion v Londýně v pátek večer.

Všechno odstartuje ženská dálka i s velkou favoritkou a vítězkou kvalifikace Darjou Klišinovou. Ruská atletka závodící pod neutrální vlajkou bude chtít zaútočit na svou vůbec první medaili na venkovním světovém šampionátu.

Na už třetí titul mistra světa za sebou bude v kladivářském sektoru útočit polský borec Pawel Fajdek a na ten první ve steeplu žen teprve osmnáctiletá Celliphine Chespolová, která jako jediná letos zvládla tři kilometry s překážkami pod devět minut.

Absolutní finále osmého dne pak obstará ženská dvoustovka.

A bude značně napínavá.

Vždyť tři vítězné ženy semifinále měly téměř totožný čas. Dafne Schippersová z Nizozemska zaběhla dvoustovku za 22,49 sekundy, stejně jako Shaunae Millerová-Uibová z Baham a jen o jednu setinu pomalejší byla Marie-Josée Ta Louová z Pobřeží Slonoviny.

Která z nich se stane mistryní světa?