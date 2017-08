7. DEN MS: Hejnová doběhla čtvrtá, Vadlejch, Frydrych a Hrubá ve finále

Ještě v polovině cílové rovinky figurovala na třetím místě. Na Američanky Muhammadovou a Carterovou už tehdy Zuzana Hejnová nestačila. Zdálo se, že Češka peláší pro bronzovou medaili.

Jenže na posledních překážkách se kolem dvojnásobné mistryně světa prohnala Jamajčanka Traceyová a třetí cenný kov z MS byl fuč.

„Jsem zklamaná, přepálila jsem to. Nechala jsem se strhnout atmosférou,“ líčila v rozhovoru pro Českou televizi.

Přesto může být Hejnová se čtvrtým místěm spokojená. Ve finále si zaběhla letošní maximum 54,20 sekundy, v letošní sezoně dvakrát měnila trenéra a ukázala, že se na vrcholnou akci umí skvěle připravit.

Zlatý hattrick však české překážkářce unikl.



Dvojnásobnou šampionku na trůnu vystřídala Američanka Kori Carterová časem 53,07, druhá doběhla její krajanka a olympijská vítězka Dalilah Muhammadová.

Američanky, které Hejnová na předchozích šampionátech dvakrát odsunula z prvního místa, přiletěly do Londýně s výrazně lepšími časy. Přesto si Hejnová získala jejich respekt skvělým semifinálovým během. Ve finále své letošní maximum z Diamantové ligy v Rabatu zlepšila o dvě setiny, ale na medaili to nestačilo. Stejně jako loni na olympijských hrách v Riu de Janeiro skončila těsně pod stupni vítězů.

Poloviční úspěch oštěpařů

V silné tréninkové partě Jana Železného si v letošní sezoně nejlépe počíná Jakub Vadlejch, jenž se pyšní zejména velmi stabilní výkonností. Na Diamantové lize v Paříži dokázal letos vyrovnat osobní maximum 88,02 metru. I proto 26letý oštěpař patří do užšího okruhu favoritů na medaili.

A Vadlejch vše potvrdil hned prvním kvalifikačním hodem 83,87 si zajistil přímý postup.

Fenomenálně do kvalifikace vstoupil i čtvrtý český zástupce Petr Frydrych. Hned prvním pokusem vylepšil letošní maximum na 86,22 metru, zajistil si jistý postup do finále a zároveň po dlouhých sedmi letech překonal hranici 85 metrů.

Premiéru na světovém šampionátu zažil Jaroslav Jílek, jehož dva kvalifikační pokusy nepřelétly ani hranici 75 metrů. Ve třetí sérii se český oštěpař vyburcoval a oštěp poslal do vzdálenosti 80,97. Ani to ale nováčkovi na MS na postup do finále nestačilo.

Ještě hůře si vedl Vítězslav Veselý. Muž, jenž na předchozích třech šampionátech postoupil vždy do užšího finále, pouze jedním ze tří hodů překonal hranici 75 metrů, k postupové metě 83 metrů se ale výkonem 75,50 vůbec nepřiblížil.

V první skupině dominoval především Johannes Vetter. Lídr letošních tabulek se nijak nešetřil a hned prvním hodem poslal oštěp na 91,20, což by na většině předchozích šampionátů stačilo na zlato. Jen Jan Železný v roce 2001 v Edmontonu a Keňan Julius Yego před dvěma lety v Pekingu hodili ve finále dál. V kvalifikaci ještě nikdo tak daleko nehodil.

Duo H+H postupuje

Platí za jeden z největších talentů české atletiky. Teprve 19letá Michaela Hrubá je debutantka na světovém šampionátu. Letos už se česká výškařka stala juniorskou mistryní Evropy.

„Už jsem zažila olympiádu, tak to beru tak, že jsem přijela bojovat o finále,“ neskrývala v rozhovoru s naším reportérem.

A opravdu bojovala. Navíc úspěšně.

Na limit 194 se výškařky vůbec nedostaly. O dva centimetry méně totiž skočilo přesně dvanáct závodnic, které míří do finále. Mezi ně se řadí právě Michaela Hrubá, jež 192 centimetrů zdolala druhým pokusem. Napodruhé musela zdolávat i 189 centimetrů.

Ve finále na světovém šampionátu si Češka odbude premiéru.

„Pocity jsou skvělé. Myslela jsem si, že půjdeme ještě na další výšku, ale nakonec to vyšlo,“ řekla v rozhovoru pro Českou televizi Hrubá.

Loni na olympiádě mu o jedinou příčku těsně unikl postup do finále. Nyní hodlá Jakub Holuša vše odčinit.

Jakub Holuša v rozběhu na 1500 metrů. Jakub Holuša (druhý zprava) během rozběhu na 1500 metrů.

„Nebude to ale žádný přebor ubytovny,“ varoval ještě před šampionátem.



Holuša se představil ve druhém rozběhu. Až do závěrečného kola se schovával u bariéry, následně se vysunul do vnější dráhy, oběhl si své soupeře a přímý postup do semifinále si zajistil z druhého místa.

Poražený Van Nierkerk

Mistrem světa v běhu na 200 metrů a nástupcem legendárního Jamajčana Usaina Bolta na této trati se stal nečekaně Turek Ramil Gulijev. Sprinter původem z Ázerbájdžánu zvítězil časem 20,09 sekundy. Překazil tak Jihoafričanovi Waydemu van Niekerkovi cestu k druhému londýnskému zlatu.

Ještě na 150 metrech jasně vedl Van Niekerk, ale kombinace dvoustovky se čtvrtkou byla zjevně nad jeho síly a získat double, což uměl jen Američan Michael Johnson v roce 1995, nedokázal.

Američané jsou na dvoustovce bez medaile, což se na MS stalo jen jednou - v Aténách před dvaceti lety. Zato v trojskoku dnes měli důvod k dvojnásobné oslavě. Christian Taylor přidal ke dvěma zlatým z olympijských her už třetí titul mistra světa. Ve velkém souboji se svým krajanem Willem Clayem, v němž se vedení několikrát měnilo, skočil ve třetí sérii 17,63 m a vyhrál o pět centimetrů.



Trojskok byl stejně jako na dvou posledních olympiádách záležitostí těchto dvou Američanů. Taylor před pěti lety na stejném stadionu i loni v Riu zvítězil, ale Claye byl připraven mu porážky oplatit. Hned v první sérii zapsal 17,54 m, Taylor však při druhém pokusu skočil ještě o tři centimetry dál. Claye kontroval výkonem 17,63, ale jeho velký rival přidal dalších pět centimetrů navrch.

Osmnáctimetrová hranice však pro oba zůstala příliš vzdálená. V hledišti přihlížející Brit Jonathan Edwards se o svůj 22 let starý rekord 18,29 bát nemusel. Bronz získal třiatřicetiletý Portugalec Nelson Évora, olympijský vítěz z Pekingu z roku 2008.