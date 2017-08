Moskvá, Peking... a Londýn? Dnes večer: Hejnová versus zbytek světa

Finálová osmička a její dráhy 2 Eilidh Doyleová (Brit.)

Věk: 30 let.

V semifinále: 55,33.

Letos: 54,36.

Osobní rekord: 54,09. 3 Cassandra Tateová (USA)

Věk: 26 let.

V semifinále: 55,31.

Letos: 54,59.

Osobní rekord: 54,01. 4 Dalilah Muhammadová (USA)

Věk: 27 let.

V semifinále: 55,00.

Letos: 52,64.

Osobní rekord: 52,64. 5 Lea Sprungerová (Švýc.)

Věk: 27 let.

V semifinále: 54,82.

Letos: 54,29.

Osobní rekord: 54,29. 6 ZUZANA HEJNOVÁ

Věk: 30 let.

V semifinále: 54,59.

Letos: 54,22.

Osobní rekord: 52,83. 7 Ristananna Traceyová (Jam.)

Věk: 25 let.

V semifinále: 54,79.

Letos: 54,49.

Osobní rekord: 54,15. 8 Sage Watsonová (Kan.)

Věk: 23 let.

V semifinále: 55,05.

Letos: 54,52.

Osobní rekord: 54,52. 9 Kori Carterová (USA)

Věk: 25 let.

V semifinále: 54,92.

Letos: 52,96.

Osobní rekord: 52,96