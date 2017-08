Krev na patách, ale i radost. Běhám pod práškama proti bolesti, říká Holuša

Takže velmi hladký postup?

Jo, jsem nadstandardně spokojený s tím, jak se mi běželo. Díky trenérovi za to, jak mě připravil. A já jsem rád, že jsem to dokázal prodat. Nečekal jsem, že se mi poběží tak dobře. Musím si to teď všechno srovnat v hlavě, podívat se na startovku, co mě v pátek čeká, přistoupit k semifinále jako k životnímu závodu. Je to můj velký sen dostat se do finále. Rozhodně si myslím, že forma na to je. Přejme si, aby to vyšlo.

Cítil jste se tedy na úvod tříkolové soutěže lépe než loni v Riu, kde jste rozběh dokonce vyhrál, ale pak v semifinále vypadl?

Když to srovnám, tak dneska jsem měl nesrovnatelně lepší pocit. Doběhl jsem a nohy téměř nebyly zalitý. Cítil jsem obrovskou rezervu. V Riu jsem sice rozběh vyhrál, ale cítil jsem, že je to víc vytáhlé z paty. Myslím, že by to mohlo být tady lepší než v Riu.

Přál jste si běžet ve třetím rozběhu, abyste měl přehled o časech z těch předchozích, ale nakonec jste byl ve druhém. Přesto jste se s tím bez potíží vypořádal.

Já viděl, že v prvním běhu neběželi rychle. Pak jsem registroval, že to chceme běžet trošku rychleji, než se zpomalilo. Běžel jsem dobře, abych si uhlídal pravý moment, abych nastoupil včas. Bylo to na hraně, byla tam strkanice jako prase. Mohlo dojít k velkému pádu, někde 530 metrů před cílem. Tam jsem dostal pár kopanců. Ale po náběhu do poslední stovky jsme měli s Britem náskok tři metry, kontroloval jsem si to, to už jsem byl v bezpečí.

Co vás nyní čeká? Semifinále je už zítra, což je změna proti Riu, kde byla den pauza.

Jo, není to nic jednoduchého, ale já věřím, že na to mám natrénováno a uvidím. Chce to teď nohy zaledovat, pořádně vyklusat, dobře se vyspat a zítra standardní postup: nějaká snídaně, pak nějaká čtyřka pětka proběhnutí, po poledni spánek a večer tady.

Očekáváte, že se v semifinále poběží ještě rychleji?

To se vůbec nedá říci. Musím se podívat, kdo vypadl, Souleiman je mimo, uvidíme, kde tam všechno bude. Uděláme plán.

Jste ve strkanicích po loňské nepříjemné zkušenosti z Amsterdamu přece jen opatrnější?

Bylo to tehdy ponaučení. Ale já jsem závodník a nemyslím na to, soustředím se na svůj výkon.

Chvíli jste tam obíhal soupeře vnějškem.

Protože ta strkanice byla vážně na hraně pádu. Já to od nich dostal tady (ukazuje krvácející patu pravé nohy). Zrovna je to na patě, která mě už dva měsíce bolí, doufám, že se to nezhorší. Tady mám i tretru od krve, takže mám díky tomu novou barevnou kolekci. A teď koukám, že mám krev na obou tretrách (zvedne i druhou nohu a zjišťuje, že je také na patě krvácející) Aha, tak to jo. Já cítil, jak mi tam jdou po patách.

Co se s tím dá dělat, aby to zítra při semifinále nebolelo?

Vydezinfikovat, hlavně aby se tam nedostala žádná infekce. Ale jinak... Já stejně běhám pod práškama proti bolesti. To vyjde asi nastejno. V závodech je musím brát vždycky, v tretrách mě ta pata bolí, je to dost nepříjemné. Musím to nějak vyřešit, ale teď to nevyřeším, až po sezoně.