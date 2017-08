Hejnová slavila se Špotákovou a věří: Celý náš pokoj bude úspěšný

Rozhodně to není nemožné. I ona sama přizná: „Medaile je můj hlavní cíl. A když to vyjde na zlato, bude samozřejmě skvělé obhájit a získat třetí titul. Bude to strašně těžké, bude záležet, jak se kdo vyspí. Ale já jsem na tom dobře – psychicky i fyzicky. Udělám pro to všechno.“



Další dávku víru jí musel dotankovat právě zlatý večer Špotákové. „Známe se tak dlouho; byla jsem šťastná, že jsem ji po svém semifinále mohla vidět při vítězném kolečku,“ popisovala Hejnová. „A samozřejmě mi to dodalo energii. Věřím, že bude ve finále celý náš pokoj úspěšný!“

No, zatím to tak působí. Čas Hejnové 54,59 byl v celém semifinále nejlepší. „Ale budu muset být ještě rychlejší. Čekám, že se zlatu bude brát minimálně za 53,30.“

Pozitivní je to, že forma je nejenom přítomná, ale roste. „Cítila jsem se mnohem líp než včera,“ srovnává s rozběhem. Jen počasí bylo poněkud britské: „Byla hrozná zima, vzala jsem si hřejivou emulzi. Ale to jsme měly všechny stejné. Věřím, že jsem si ještě nějaké síly pošetřila.“



Než finále vypukne, bude odpočívat, co to půjde. „Šetřit energii, vůbec s ní neplýtvat,“ říká. „Půjdu si maličko zaklusat a dát si nějaké rovinky, abych úplně celý den neležela. Ale jinak budu radši pospávat, tím doplním energii nejvíc.“

Třetí zlato z mistrovství světa ji vábí, k Moskvě a Pekingu chce přidat další triumf v jiné významné metropoli. „Zlato je zlato. Určitě o něj můžu bojovat – a taky bojovat budu,“ slibuje.

Za největší sokyni má stále Američanku Dalilah Muhammadovou, byť té ve srovnání semifinálových časů patří až pátá pozice za rovných 55 sekund. „Když jsem to viděla, taky nebyla moc suverénní,“ dumá česká hvězda. „Mohla bych útočit i zepředu, což je samozřejmě lepší pozice.“

A pak by mohl být již tak úspěšný pokoj české výpravy pozlacen třeba i dvakrát.