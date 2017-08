ON-LINE: Koulař Staněk prvním hodem míří do finále, postupuje i Maslák

Pod širým nebem na velkých akcích ještě nikdy neprošel kvalifikací. Jenže letos koulař Tomáš Staněk prožívá fenomenální sezonu. Překonal letitý rekord Remigia Machury, když o jeden centimetr překonal magickou hranici 22 metrů, ve světových tabulkách okupuje čtvrtou příčku a hlavně – v každém závodě prokazuje stabilní výkonnost.

„Kruh je rychlý, drží, takže si myslím, že to bude dobré,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi ještě před sobotní kvalifikací.

A opravdu bylo.

Staněk hned prvním pokusem překonal postupovou hranici 20,75 metru. O jediný centimetr, ale účast v nedělním finále si v poklidu zajistil.

„Sice jsme se do toho pokus úplně netrefil, ale doufal jsem, že to přeletí tu lajnu. Naštěstí mi to tam dobře naměřili. Jsem spokojený,“ líčil český silák, jenž ale cítil, že mezi nejlepší dvanáctkou už musí předvést kvalitnější výkony.

„Nešel jsem naplno: bál jsem se, abych nepřešlápl,“ doplnil v rozhovoru s naším reportérem.

Koulařské kvalifikaci dominoval Tom Walsh. Novozélanďan hned prvním pokusem vrhl na 22,14 metru, kterým překonal letošní maximum. Dařilo se i dalším favoritům Němci Storlovi, Poláku Haratykovi i lídru letošních tabulek Američanu Crouserovi.

Naopak mezi nejlepších dvanáct neproklouzl Ladislav Prášil. Pátý muž šampionátu v Moskvě 2013 vrhl kouli prvním pokusem na 20,04. Zlepšit už se nedokázal a končí na 18. místě.

Sobotní dopolední program odstartoval také klání sedmibojařek i s českými reprezentantkami. Eliška Klučinová ve druhém rozběhu na 100 metrů překážek skončila na sedmém místě v čase 14,03 a připsala 974 bodů. O něco lépe se vedlo Kateřině Cachové, jež připsala 1069 bodů za čas 13,37.

Ve výšce si ale Češky role prohodily. Klučinová v sektoru zářila a pokoušela si na jediný centimetr přiblížit k osobní maximum 1,89 metru. Jenže závodnice USK třikrát těsně laťku shodila a nakonec výkonem 1,86 a třetím místem připsala 1054 bodů. Před večerním programem se tak posunula z 23. příčky na šestou pozici.

Kateřina Cachová zdolala laťku ve výšce 1,74 metru (903 bodů) a v průběžném pořadí klesla na třinácté místo.

Maslák postupuje díky nejrychlejšímu času

Představil se hned v prvním rozběhu v deváté, krajní dráze. Pavel Maslák v nabité čtvrtkařské konkurenci proběhl cílem na čtvrtém místě v letošním maximu 45,10 sekundy. O jedinou příčku mu tak utekl přímý postup do semifinále.

A tak český rychlík dlouho vyčkával na výkony ostatních závodníků. Tři nejlepší běžce z každého rozběhu totiž doplnilo ještě šest s nejlepšími časy.

A mezi ně právě halový mistr světa patřil. Jako vůbec nejrychejší muž z těch, kteří si nezajistili přímý postup.

„Čekal jsem, že ten rozběh bude rychlý. Běžel jsme slušný čas, jsem spokojený,“ hodnotil pro Českou televizi.

A s jakou taktikou nastoupí do semifinále?

„Spíš asi půjdu semifinále takticky,“ svěřil se v rozhovoru.



V rozbězích nezaváhali ani světový rekordman Wayde van Niekerk či Američan Kerley.

Kladivářka Šafránková poprvé ve finále

Ještě nikdy na světové akci neprokouzlou do finále. Až nyní v Londýně se to kladivářce Kateřině Šafránkové povedlo. Kvalifikační limit sice nesplnila, ale po dvou nepovedených pokusech hodila v tom třetím 70,67 m, který nakonec stačil na 11. místo. Do finále postupilo ze dvou skupin dvanáct závodnic.

Ve své skupině se zařadila na páté místo. V té druhé ji poté překonalo šest soupeřek.

„Nemůžu si být úplně jistá, ale jsem relativně spokojená. Myslím si, že to není až tak špatný hod a mohl by se tam protlačit,“ řekla před startem skupiny B.

„Nejsem takový drsňák, který by šel a dělal, že se o to nezajímá. Možná se budu zbytečně stresovat a trnout každým tím hodem a tlačit to očima dolů, aby to tam nelítalo. Ale fakt se nebojím zas tak moc,“ doplnila.

Při své olympijské premiéře v Londýně ani loni v Riu de Janeiro z kvalifikace neprošla, na světovém šampionátu je poprvé.