Odhodlaná smíšená štafeta. Zaútočí v Hochfilzenu na medaili?

Ta první – benjamínek smíšené štafety – kropí terče stejně rychle jako vždy. „Je to pro ni rutina, střílí rychle a relativně přesně. A bylo by divné, kdyby střílela pomaleji,“ vykládá trenér Zdeněk Vítek.

Na stavu hned vedle ní pálí o něco pomaleji druhá žena Světového poháru. Usmívá se, působí uvolněně a hlavně, po celý trénink se trefuje s tradiční přesností.

Navážou-li obě na střeleckou pohodu i dnes, bude to znamenat, že Česko bude mít dobrou výchozí pozici pro boj o medaili hned v první disciplíně světového šampionátu.

Hochfilzen je připraven. Mistrovství světa začíná kláním smíšených štafet. Disciplínou, která v posledních letech Česku přinášela medaile.

Kdo nastoupí Sestavy vybraných štafet 1 NORSKO: Olsbuová, Eckhoffová, J. Bö, Svendsen 2 NĚMECKO: Hinzová, Dahlmeierová, Peiffer, Schempp 3 ITÁLIE: Vitozziová, Wiererová, Hofer, Windisch 4 RUSKO: Podčufarovová, Šumilovová, Loginov, Šipulin 5 FRANCIE: Chevalierová, Dorinová-Habertová, Fillon Maillet, M. Fourcade 6 ŠVÉDSKO: Oebergová, Magnussonová, Nelin, Lindström 7 ČESKO: Puskarčíková, Koukalová, Moravec, Krčmář 8 USA: Dunkleeová, Eganová, Bailey, Doherty 9 ŠVÝCARSKO: S. Gasparinová, Haeckiová, Weger, Wiestner 10 UKRAJINA: Pidhrušná, Džimová, Semenov, Pidhrušný 11 RAKOUSKO: Hauserová, Hartwegerová, Eder, Landertinger 13 FINSKO: Laukannenová, Mäkäräinenová, Gronman, Hiidensalo 20 SLOVENSKO: P. Fialková, Gereková, Hasilla, Otčenáš Celkem startuje 25 štafet.

Po ženách budou dokonávat dílo Ondřej Moravec a Michal Krčmář. Ale ještě zpět k dámám. Koukalovou čeká závod se zalepeným prstem, záludná tříska jí zkomplikovala poslední dny před stěžejním podnikem zimy.

Při středečním tréninku to ale nedala najevo.

Jak uspět ve smíšené štafetě, už z minulosti ví. To Puskarčíkovou čeká velká premiéra na prvním úseku smíšeného klání. Honbu za medailí bude rozbíhat. Loňský světový šampionát v Oslu proležela v horečkách v posteli. I proto se nemůže dočkat, až letošní mistrovství světa odstartuje. „Moc se na to těším a zároveň jsem zvědavá, jak to dopadne,“ říká.

Že by byla nervózní? „Možná trochu,“ usměje se. „Je to štafeta, kterou nejedu sama za sebe, ale budu doufat, že to bude podobné, jako když rozjíždím ženskou štafetu, a snad to taky nějak unesu. První úsek mi docela sedí.“

Právě ona rozbíhala všechny ženské štafety v sezoně 2014/2015, kdy Češky v této disciplíně získaly malý křišťálový glóbus. Tlak největší akce roku by ji neměl semlít.

„Snažím se nepřipouštět si, že jde o vrchol, na kterém startuju po dvou letech,“ přiznává. Co se od ní čeká? „Jen to, že rozjede štafetu tak, jak umí,“ usměje se trenér Vítek.

KVARTETO PRO SMÍŠENOU ŠTAFETU V HOCHFILZENU. Zleva Gabriela Koukalová, Ondřej Moravec, Michal Krčmář a Eva Puskarčíková

Pak už ji na druhém úseku tradičně převezme Gabriela Koukalová. Bude ji čekat třeba souboj s Němkou Laurou Dahlmeierovou, hlavní sokyní z čela Světového poháru.



Ondřej Moravec, jenž dostal přednost před Michalem Šlesingrem, pojede třetí úsek stejně jako Johannes Thingnes Bö, Arnd Peiffer, Quentin Fillon Maillet či Lukas Hofer.

A Michala Krčmáře na závěr čeká bitva ještě těžší. Bude se poměřovat s Martinem Fourcadem, Emilem Hegle Svendsenem, Simonem Schemppem nebo Antonem Šipulinem.

Sám Krčmář říká: „Tohle jsem vždycky chtěl. Když jsem tu důvěru dostal, nemůžu říct, že se bojím. Mám rád souboje na trati i na střelnici a vyhledávám těžší momenty. Je to výzva, kterou mám rád. Takové svrbění a mravenčení v těle, to mě naplňuje.“ Takže odhodlání nechybí.

Z posledních čtyř vrcholných akcí má Česko v této disciplíně tři medaile. Začalo to bronzem v Novém Městě na Moravě v roce 2013. O rok později získali Češi ve smíšené štafetě stříbro na olympijských hrách a předloni se dokonce ve finském Kontiolahti stali mistry světa.

Jen loni v Oslu po pokaženému úvodu Vítkové Češi skončili šestí. A tentokrát?

Smíšená štafeta? Přehlídka nejlepších

Před dvěma roky postavili na světovém šampionátu v Kontiolahti němečtí trenéři do úvodní smíšené štafety B tým, který záhy ztratil naději na medaili. Snesla se na ně zasloužená kritika. Proč na startu šampionátu šetří největší hvězdy?

„A tu chybu opakovat nechceme. Hned na začátku chceme medaili,“ říká trenér Gerald Hönig. „Každý národ do toho půjde s tou nejsilnější sestavou.“

Gabriela Koukalová, Dorothea Wiereová a Laura Dahlmeierová. I ony se potkají na druhém úseky čtvrteční smíšené štafety.

I proto tentokrát do sestavy vybrali to nejsilnější, co ve svém týmu mají. Loni Němce trápily nemoci, v sestavě chyběla Laura Dahlmeierová, kterou postihly žaludeční problémy. „Teď jsem ale zdravá, a pokud vše půjde dokonale, můžeme útočit na medaili,“ věří.



Nemocný byl před rokem v Oslu i Simon Schempp, který se dostával z bronchitidy, Arnd Peiffer se zase vypořádával s otřesem mozku, který si přivodil při karambolu v Presque Isle. Do Hochfilzenu ale německá sestava přijela zdravá a plná optimismu.

Zmíněnou trojici na úvodním úseku doplní Vanessa Hinzová, kterou nominace do smíšené štafety povzbudila, na tréninku vypadala úžasně uvolněně. „Opravdu, skvěle se mi tady jezdí,“ pochvaluje si.

„Ale medaile jistá určitě není,“ uvědomuje si finišmen Schempp. „Vždyť se podívejte, jak jsou silné další smíšené štafety. Bude to neuvěřitelně vyrovnané.“

Před rokem v Oslu vládla Francie právě před Německem a Norskem. I letos mají Francouzi nabitou čtveřici. „Máme silný tým, loni jsme vyhráli, i proto jsme bráni za favority na zlato. Ale to je vždy obtížná situace, protože všichni víme, kolik se toho v biatlonu může stát,“ říká Martin Fourcade – muž, na kterého Francie nejvíc spoléhá.

Takhle slavil Martin Fourcade výhru s mužskou štafetou v Pokljuce. Zopakuje něco podobného v Hochfilzenu s tou smíšenou?

Ve zlaté obhajobě mu budou pomáhat Anais Chevalierová, Marie Dorinová-Habertová a Quentin Fillon Maillet.



Také Norové vysílají do úvodního závodu šampionátu to nejlepší, co mají. Na jednotlivých úsecích se postupně vystřídají Marthe Olsbuová, Tiril Eckhoffová, Johannes Thingnes Bö a Emil Hegle Svendsen.

Přitom ještě před rokem na Svendsena místo nezbylo. Měl nevyrovnanou sezonu a tak pokorně přijal pozici náhradníka.

Přednost dostali oba bratři Böeové. Ten starší, Tarjei – letos do sezony vůbec nezasáhl kvůli dlouhodobějším zdravotním potížím, jejichž původ se lékařům dosud nepodařilo zjistit. Projevují se ale jako únavový syndrom.

Zajímavá je ruská sestava, ve které se kromě Olgy Podčufarovové, Jekatěriny Šumilovové a Antona Šipulina objevuje Alexander Loginov.

Ten Loginov, který se kdysi, v juniorské kategorii, stal čtyřikrát mistrem světa. Ten Loginov, který je zároveň trnem v oku spousty výprav. A ten Loginov, který si nedávno odpykal dvouletý trest za krevní doping EPO.

Poslední smíšené štafety MS 2013 - Nové Město

1. Norsko 1:12:04,9 (0+4)

2. Francie +20,0 (0+8)

3. ČESKO (Vítková, Soukalová, Soukup, Moravec) +32,3 (0+5)

SP 2013/14 - Östersund

1. ČESKO (Vítková, Soukalová, Vítek, Moravec) 1:17:05,6 (0+8)

2. Norsko +10,2 (1+12)

3. Ukrajina +1:11,2 (0+12)

ZOH 2014 - Soči

1. Norsko 1:09:17,0 (0+2)

2. ČESKO (Vítková, Soukalová, Soukup, Moravec) +32,6 (0+7)

3. Itálie +58,2 (0+6)

SP 2014/15 - Östersund

1. Francie 1:15:05,5 (0+11)

2. Norsko +0,2 (1+11)

3. Německo +0,2 (0+9)

9. ČESKO (Vítková, Puskarčíková, Šlesingr, Moravec) +53,9 (0+13)

SP 2014/15 - Nové Město

1. Norsko 1:12:49,2 (0+6)

2. ČESKO (Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec) +4,1 (0+5)

3. Ukrajina +1:21,3 (1+7)

MS 2015 - Kontiolahti

1. ČESKO (Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec) 1:20:27,2 (0+8)

2. Francie +20,2 (0+8)

3. Norsko +27,7 (1+3)

SP 2015/16 - Östersund

1. Norsko 1:11:42,6 (0+9)

2. Německo +33,6 (0+7)

3. ČESKO (Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec) +1:11,5 (0+11)

SP 2015/16 - Canmore

1. Německo 1:05:38,8 (0+4)

2. Itálie +1:12,9 (1+10)

3. Norsko +1:23,8 (0+7)

10. ČESKO (Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec) +2:04,3 (3+7) MS 2016 - Oslo

1. Francie 1:14:01,0 (0+8)

2. Německo +4,3 (0+7)

3. Norsko +14,4 (0+10)

6. ČESKO (Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec)+1:23,3 (0+5) SP 2016/17 - Östersund

1. Norsko 1:10:57,1 (0+6)

2. Německo +33,7 (0+6)

3. Itálie +44,2 (1+12)

7. ČESKO(Vítková, Koukalová, Šlesingr, Moravec)+1:11,5 (0+11)



Do světa biatlonu se vrátil ve velkém stylu, na nedávném mistrovství Evropy v Duszniki Zdroj bral tři zlata a jedno stříbro.

„Je to jejich rozhodnutí ho postavit, mají na to právo,“ říká diplomaticky německý trenér Mark Kirchner. „V tomhle případě, kdy sportovec pyká za krevní doping EPO, by měly padat tvrdší tresty. Rusové neznají žádný pocit viny. Když se někdo proviní, automaticky si podle nich zaslouží druhou šanci. Pro ně je tohle snadné.“

Nezapomínejme ani na Itálii, která je ve štafetových závodech tradičně silná. Vždyť i v jediné smíšené štafetě současné sezony – na úvod v Östersundu – dojela třetí. Navíc ve stejné sestavě jako v té, která pojede v Hochfilzenu, tedy: Lisa Vitozziová, Dorothea Wiererová, Lukas Hofer a Dominik Windisch.

Jen u polského kvarteta odpočívají nejlepší, stejně tak jako Anastasia Kuzminová a Darja Domračevová. Naopak Kaisa Mäkäräinenová i přes malé šance finské štafety poběží druhý úsek.



Tip na překvapení? Třeba nevyzpytatelní Američané se Susan Dunkleeovou a Lowellem Baileym. Odepisovat nelze ani silné domácí Rakousko s Lisou Theresou Hauserovou, Simonem Ederem a Dominikem Landertingerem.

Z dvaceti nejlepších žen Světového poháru nastoupí do smíšené štafety čtrnáct z nich. Do nominace se nevešly 6. Hildebrandová, 7. Braisazová, 14. Višněvská, 16. Bescondová, 19. Vítková a 20. Hammerschmidtová.

Z dvaceti nejlepších mužů seriálu se jich představí třináct. Smíšenou štafetu vynechají 6. Lesser, 7. Björndalen, 9. Cvetkov, 10. Eberhard, 12. Beatrix, 13. Babikov, 16. Doll.

Podle sázkové kanceláři Tipsport je největším favoritem Francie s kurzem 3:1. Za nimi následují štafety Německa a Norska. Čtvrté je Česko s kurzem 8:1. Naopak domácí Rakušané mají na vítězství vysoký kurz 35:1.

Překvapí bookmakery i zbytek biatlonového světa?