Jak si na mistrovství světa házenkářů vedou budoucí soupeři Čechů

Soky Čechů v boji o ME (kvalifikace o Euro 2018 vyvrcholí v červnu, v „české“ skupině je ještě Ukrajina a všechny týmy mají po dvou utkáních jedno vítězství a jednu porážku) svedl los do stejné skupiny i na mistrovství světa. Jejich vzájemné utkání je na programu 19. ledna a ve větší pohodě do něj zřejmě nastoupí Makedonci. I díky vítězství 31:22 nad Angolou, které je hodně přiblížilo postupu do osmifinále.

Naopak Islanďané musí po smolné porážce se Slovinskem 25:26 zabrat. „Celých šedesát minut to bylo těsné, Slovinsko bylo dneska šťastnější,“ ulevil si zkušený Gudjón Valur Sigurdsson, který proměnil tři ze čtyř islandských sedmiček.

„Jsme opravdu zklamaní, ale tvoříme nový tým. Hrajeme dobře, jenže ne dost dobře. Musíme se z porážky poučit a zítra vyhrát,“ burcoval šestigólový střelec Runar Karason před nedělním existenčním duelem s Tunisany.

Mistrovství světa házenkářů ve Francii

Skupina A (Nantes):

Brazílie - Polsko 28:24 (16:11)

Norsko - Rusko 28:24 (15:11)

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Francie 2 2 0 0 62:35 4 2. Norsko 2 2 0 0 50:44 4 3. Rusko 2 1 0 1 63:57 2 4. Brazílie 2 1 0 1 44:55 2 5. Polsko 2 0 0 2 44:50 0 6. Japonsko 2 0 0 2 48:70 0

Skupina B (Mety):

Island - Slovinsko 25:26 (8:11)

Španělsko - Tunisko 26:21 (12:10)

Makedonie - Angola 31:22 (14:9)

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Slovinsko 2 2 0 0 68:50 4 2. Makedonie 2 2 0 0 65:52 4 3. Španělsko 2 2 0 0 53:42 4 4. Island 2 0 0 2 46:53 0 5. Tunisko 2 0 0 2 51:60 0 6. Angola 2 0 0 2 47:73 0

Skupina C (Rouen):

Chorvatsko - Maďarsko 31:28 (11:11)

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Chorvatsko 2 2 0 0 59:51 4 2. Chile 1 1 0 0 32:28 2 3. Německo 1 1 0 0 27:23 2 4. Bělorusko 1 0 0 1 28:32 0 5. Saúdská Arábie 1 0 0 1 23:28 0 6. Maďarsko 2 0 0 2 51:58 0

Skupina D (Paříž):

Dánsko - Egypt 35:28 (21:15)