VIDEO: Kvapila za rytířský čin na Dakaru vyznamenal ministr obrany

„Udělal jsem to, co by podle mého udělal každý motorkář. Necítím se jako hrdina. Udělal jsem jen naučené úkony z armády,“ svěřoval se skromně Lukáš Kvapil z nemocničního lůžka.

Z návštěvy ministra Stropnického, který mu předal děkovný dopis a jako dar značkové hodinky, byl mírně nervozní. „Ministr obrany je ikona, jeden z nejvyšších představitelů, takže cítím určitou nervozitu,“ přiznal. „Hrozně si vážím toho, že si našel čas a přišel a popovídal si se mnou.“

„Většina lidí, kteří udělají tak velkou věc, o ní pak hovoří velice skromně. Jsem rád, že je Lukáš také takový,“ nechal se slyšet ministr obrany Martin Stropnický. „Často se říká, v jakém naše armáda je a nebo není stavu. Ale po lidské stránce je na tom výborně. Lukášův čin je jen další důkaz.“

Přečtěte si rozhovor s Lukášem Kvapilem - ZDE