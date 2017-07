Motokrosař Bartoš si chtěl MS v Lokti užít, na body ani nemyslel

V domácím šampionátu se i přes pokročilý věk stále pere o pódiová umístění. Ovšem na trati v Lokti byl sedmatřicetiletý matador Petr Bartoš spokojen i s tím, že proťal pomyslnou cílovou pásku.

„Startovala tam světová špička, takže jsem si to jel víceméně užít. Výsledkové cíle jsem si vůbec nedával. Konkurence byla veliká, a proto jsem na body ani nemyslel a chtěl si hezky zajezdit,“ prohlásil člen litomyšlského Orion Racing Teamu.

Bartoš se na čtrnáctý podnik seriálu MS dostal díky divoké kartě, kterou mu pořadatelé přidělili jen pár dní před startem.

„Nepočítali jsme s účastí a rozhodli jsme se přihlásit až ve středu. Orion mě podpořil a organizátoři mě vzali, takže jsme tam vyrazili na poslední chvíli,“ popisoval Bartoš, který si vyjel 31. a 30. místo.

„Ostudu jsem neudělal. V obou jízdách jsem dojel do cíle, což odpovídalo tomu, s čím jsem tam vyrazil,“ řekl Bartoš, jenž je stále pravidelným účastníkem evropského šampionátu. Na MS startoval naposledy v roce 2014, ovšem tehdy v nižší třídě MX3. Tentokrát kroužil po boku hvězd nejprestižnější kubatury MXGP.

Ačkoliv se původně měl o jeho stroj značky KTM starat týmový parťák Jonáš Nedvěd, z plánu sešlo.

„Nakonec jsem měl svého mechanika. Jonáš tam ani nebyl, takže bylo všechno při startu tak, jak jsem zvyklý,“ řekl jediný zástupce litomyšlské stáje v Lokti. O tamním klání se letos hovořilo zejména kvůli smrtelné havárii teprve třináctiletého závodníka z Moldavska.

„Když se to stalo, ani jsem na trati nebyl. Ale je to neštěstí. Někdy upadnete málo a skončí to tragicky, jindy hodně a nestane se vám nic. Je to osud. Bohužel,“ povídal smutně Bartoš.

Byť je další závod mistrovství ČR na programu až příští víkend v Kaplici, nebude Bartoš do té doby zahálet. V sobotu se vydá do Rudníku, kde bude bojovat o putovní pohár Rudnické rokle. „Je to volný závod, kde mají vypsané finanční prémie, a proto tam budou ti nejlepší čeští závodníci,“ dodal Bartoš.