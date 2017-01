Šampionát v rallye čekají změny, Monte Carlo naznačí jejich dopad

Zástupci FIA se v minulých letech soustředili zejména na zvýšení bezpečnosti v rallye, tentokrát však udělali změny, které mohou jít opačným směrem. Na základě nových pravidel totiž elitní vozy výrazně zrychlí.

Prokop bude zajišťovat starty pro Östberga Elitní norský rallyeový jezdec Mads Östberg bude v nadcházející sezoně mistrovství světa jezdit s vozem připravovaným českým týmem MP Sports pod vedením Martina Prokopa. Sedmý muž loňského seriálu, který má na svém kontě šestnáct umístění na stupních vítězů, bude mít k dispozici letošní specifikaci vozu Ford Fiesta WRC. Prokop v minulých letech závodil v MS sám, už loni se ale více soustředil na přípravu svého startu na Rallye Dakar. Ani letos neplánuje, že by absolvoval více soutěží. "Moje priorita teď bude jeho závodění. Mads je top jezdec a myslím si, že dokáže zajet velké výsledky. Dokáže se dostat na bednu, což by pro tým bylo skvělé. Budeme se snažit, aby se u nás cítil dobře. Obětuji mu nejlepší lidi," uvedl Prokop.

Rozšíření takzvaného restriktoru zajistí zvýšení výkonu motorů, snížena byla minimální hmotnost vozu, díky povolenému rozšíření budou speciály WRC stabilnější, mohou používat širší zadní přítlačná křídla a opět byl povolen centrální diferenciál. Vedle lepších vlastností tak vozy i lépe vypadají.

„Změny v mistrovství jsou opravdu velké. Myslím si, že největší z pohledu techniky. Všechno je teď na nule a až v Monte Carlu se uvidí, kdo na tom jak je. Porovnání s ostatními všem chybí,“ řekl Martin Prokop, nedávný pravidelný účastník MS, který se však nyní zaměřuje spíše na vytrvalostní soutěže.

Vedle techniky doznalo značných změn i složení továrních týmů. V závěru loňského roku nečekaně ukončil své účinkování v MS Volkswagen, který MS čtyři roky vládl. Naopak již dříve ohlásili návrat zástupci Toyoty a Citroënu. Svůj vzestup chce potvrdit Hyundai, Ford získal do svých služeb šampiona Sébastiena Ogiera z Francie a musí se s ním také počítat.

„To, že odešel Volkswagen, je na jednu stranu strašná škoda, protože mizí tahoun a tým, který udával směr a trendy. Na druhou stranu měl velkou nadvládu. Z toho pohledu se možná uvolnilo místo pro větší boj,“ uvedl Prokop.

Český motorsport bude v MS vedle Prokopa, jenž se zřejmě představí v několika soutěžích, zastupovat tovární tým Škody v kategorii WRC2. Jeho součástí je i Jan Kopecký, jenž se představí již v Monte Carlu. Cílem mladoboleslavské automobilky bude navázat na celkový triumf v kategorii, o který se loni postaral Fin Esapekka Lappi, který odešel k Toyotě.

V Monte Carlu bude vítězství z předešlých tří let obhajovat Ogier, jenž je před startem šampionátu opatrný. „Je to nová sezona v každém slova smyslu - začíná nová éra, nové auto i nový tým,“ podotkl Ogier, který se s Fordem domluvil na spolupráci až v prosinci.

„Všichni víme, že zkušenosti jsou v rallye důležitým faktorem. Bylo by hezké mít více času, ale my jsme toho v posledním měsíci udělali hodně. V posledních letech jsem se naučil být pragmatický a vždy jsem se zaměřoval na práci. A to jsem udělal i teď,“ dodal Ogier.