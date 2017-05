Aspoň jedno zlato! přeje si mostecká házenkářka Jeřábková

Andělé se do finále probili přes Olomouc, na její půdě vyhráli 28:20, doma 36:31. „Když jsme u nich hrály poslední ligový zápas, měly jsme docela problémy. Takže jsme věděly, že to nebude nic jednoduchého. A hlavně bylo vidět, jak hráčky Olomouce během sezony rostly, jejich forma šla nahoru. Takže jsme rády za to, jak to nakonec dopadlo,“ odfoukla si Jeřábková.

A relativního klidu si může užívat i teď, finále startuje na Slavii až za týden. „Aspoň si tělo trošku oddychne. Sezona je dlouhá, od září do konce května. Nabereme síly, abychom vyhrály,“ věří mostecká opora. Se Slavií se utkává Most ve finále už tradičně, loni slavili Andělé titul po parádním obratu, doma padli, ale v Praze pak dvakrát zvítězili.

„Chceme uspět i letos. Soupeře si člověk nevybírá, ale co se týká vzdálenosti, tak je to lepší než hrát s Porubou. A se Slavií bychom mohly mít víc sebevědomí,“ naráží Jeřábková na předešlé úspěchy proti rivalovi.

„Letos jsme skončily v tabulce před Slavií, takže jsme za favority, s čímž se hraje hůř. Ale je lepší na to nemyslet a jít s vyrovnanou hlavou za zlatem.“

Zatímco Jeřábková už má jistou minimálně stříbrnou medaili, její bratr Jakub Jeřábek se momentálně snaží posunout do boje o medaile hokejový národní tým na mistrovství světa. „Když to jde, tak se koukám a fandím. A moc bráchovi přeju, že se dostal do NHL. Je to sen každého kluka a jemu se splnil,“ říká na adresu bratra, který podepsal roční kontrakt s Montrealem.

Sama měnit klub zatím nehodlá. „Myslím, že v Mostě ještě nekončím,“ usměje se Jeřábková. A to je dobrá zpráva i pro kouče Petera Dávida, který Anděly chystá na finále se Slavií. „Na jaře jsme s ní doma odehráli velmi dobrý zápas. Věříme si, i když víme, že Slavia je těžký soupeř a má nám co vracet z minulého roku,“ připomíná Dávid loňský velkolepý finálový obrat Andělů.

Letos je ale pozice Mostu jiná, do série jde v roli favorita. „Nevyhýbáme se tomu, je nám to jasné. Stejně jako to, že budeme pod určitým tlakem, protože začínáme venku a musíme ten první zápas zvládnout,“ ví Dávid. Úvodní zápas série se hraje v sobotu 20. května v Praze, odveta v Mostě je na programu 27. května.